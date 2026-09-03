Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Las claves del mercado de fichajes de Europa: ¿cuál es el equipo que mejor se reforzó?

Con el cierre de la ventana de verano esta semana, los grandes clubes de Europa cerraron sus plantillas. Colombia, aunque con poco movimiento, también tuvo protagonismo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
03 de septiembre de 2026 - 04:38 p. m.
Rodri, el gran movimiento del mercado, llegó a Barcelona.
Rodri, el gran movimiento del mercado, llegó a Barcelona.
Foto: Barcelona

El mercado de fichajes cerró en Europa después de una ventana marcada por inversiones extraordinarias, movimientos entre rivales directos y una carrera cada vez más costosa por contratar a los futbolistas que brillaron en el último Mundial. Manchester City protagonizó buena parte de la agitación, Barcelona y Real Madrid volvieron a enfrentarse fuera de la cancha y varios colombianos encontraron nuevos destinos. Estas son las principales conclusiones que dejó el mercado.

Manchester City rompió el mercado para reconstruir su mediocampo

Ningún equipo sacudió tanto la ventana como Manchester City. La salida de...

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Temas recomendados:

PremiumEE

La SEDE de El Espectador

la SEDE

Mercado de Fichajes

Fichajes

Barcelona

Real Madrid

Manchester City

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.