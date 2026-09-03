Las claves del mercado de fichajes de Europa: ¿cuál es el equipo que mejor se reforzó?

Rodri, el gran movimiento del mercado, llegó a Barcelona. Foto: Barcelona

El mercado de fichajes cerró en Europa después de una ventana marcada por inversiones extraordinarias, movimientos entre rivales directos y una carrera cada vez más costosa por contratar a los futbolistas que brillaron en el último Mundial. Manchester City protagonizó buena parte de la agitación, Barcelona y Real Madrid volvieron a enfrentarse fuera de la cancha y varios colombianos encontraron nuevos destinos. Estas son las principales conclusiones que dejó el mercado.

Manchester City rompió el mercado para reconstruir su mediocampo

Ningún equipo sacudió tanto la ventana como Manchester City. La salida de...