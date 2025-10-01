Las estrellas del Mundial Sub-20: unas brillan para siempre y otras son fugaces

Lionel Messi, figura del Mundial Sub-20 de Países Bajos 2005. Foto: FIFA

La Copa Mundial Sub-20 de la FIFA ha sido, desde su inauguración en 1977, la principal vitrina para muchos talentos del fútbol juvenil. Es ahí donde jóvenes promesas han dado el salto al estrellato. El roce internacional, los primeros focos y los primeros pasos suelen darse en este certamen.

A lo largo de su historia, los mundiales juveniles han sido testigos del potencial de futuras leyendas, así como también de la fugacidad de algunas promesas que se desvanecieron en el profesionalismo. Hay casos de todos los colores y orígenes.

