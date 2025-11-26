Logo El Espectador
Las finales de la Libertadores: 65 años de números que explican un torneo único

En la víspera de otra definición entre gigantes brasileños como Palmeiras y Flamengo, vale la pena recordar un poco de nuestra historia continental y resaltar gestas que han quedado grabadas en nuestra memoria.

Daniel Bello
26 de noviembre de 2025 - 05:00 p. m.
El trofeo de la Copa Libertadores de América, el torneo de clubes más importante del continente.
Foto: AFP - CARL DE SOUZA

Este sábado en Lima, Palmeiras y Flamengo decidirán la Copa Libertadores 2025, en un cruce que vuelve a poner frente a frente a dos de los equipos más influyentes del continente. Son ya 65 años de un torneo que, partido a partido, ha definido quién manda en el fútbol sudamericano.

Será la séptima ocasión en que dos equipos del mismo país disputen la final . En los últimos años, con el evidente dominio del fútbol brasileño, estos duelos se hicieron habituales, pero antes de 2005, cuando Sao Paulo y Atlético Paranaense definieron el título,...

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

