Las finales de la Libertadores: 65 años de números que explican un torneo único

El trofeo de la Copa Libertadores de América, el torneo de clubes más importante del continente. Foto: AFP - CARL DE SOUZA

Este sábado en Lima, Palmeiras y Flamengo decidirán la Copa Libertadores 2025, en un cruce que vuelve a poner frente a frente a dos de los equipos más influyentes del continente. Son ya 65 años de un torneo que, partido a partido, ha definido quién manda en el fútbol sudamericano.

Será la séptima ocasión en que dos equipos del mismo país disputen la final . En los últimos años, con el evidente dominio del fútbol brasileño, estos duelos se hicieron habituales, pero antes de 2005, cuando Sao Paulo y Atlético Paranaense definieron el título,...