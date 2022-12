Las influencias de Pékerman y Menotti en Argentina, la campeona del mundo

César Luis Menotti (izquierda) director de selecciones nacionales de Argentina y campeón en 1978 y José Néstor Pékerman, técnico de Venezuela. Foto: EFE y AFP

Uno de los pilares de apostar por una identidad es que es difícil saber los alcances de las acciones que realizamos, pues puede que los efectos de ellos se vean muchos años después. Por eso cada ladrillo es importante y subestimarlo podría desviar la intención más grande, que no es otra que unir a un grupo en busca de un mismo objetivo. Eso pasó con César Luis Menotti y José Néstor Pékerman, que tienen una influencia en la Argentina de Lionel Scaloni, la que ganó ayer el mundial de Catar 2022.

Toda la información del Mundial de Catar está en un solo lugar, encuéntrela aquí

Hablemos primero de César Luis Menotti, que es uno de los arquitectos del fútbol argentino. Se ganó la autoridad de hablar y pelear por el porvenir del fútbol en su país. Sin considerarlo con la última palabra, ‘El Flaco’ siempre estuvo cerca a todo lo relacionado con el proyecto de la selección. Y hoy, tanto tiempo después del Mundial que ganó en su tierra en 1978, está más comprometido que nunca al ser director de las selecciones nacionales. Y desde ese rol se ha hecho cargo de vigilar los detalles que construyen un proceso que ayer halló su gloria luego de ganar el Mundial de Catar.

“Este equipo interpreta la historia del fútbol argentino. Con autoridad es digno representante de una cultura y de una historia. La pelota sigue siendo de ellos porque vienen de los barrios, donde pertenece la pelota. La pelota es de los barrios y de la gente. Y este equipo juega así, con esa idea. Repito: más allá del resultado sin descuidar que el resultado final puede ser el premio que se merecen”, aseguró Menotti en una entrevista para el Clarín.

Le recomendamos: Así se celebró en Rosario, la cuidad que vio nacer a Leo Messi y Ángel Di María

En esa misma entrevista, Menotti contó cómo se conoció con Leonel Scaloni, del día que hablaron y avalaron el que sería su cuerpo técnico. “Como no lo conocía a Scaloni lo invité a mi casa para charlar. Y hablamos un montón. Le dije que no podía aceptar firmar por dos meses, como quería la AFA. Tenía que firmar por las Eliminatorias y, si se clasificaba, extender hasta el Mundial. Yo me quedé tranquilo cuando me dijo que lo acompañarían Samuel, Ayala y Aimar. Entonces le dije a Tapia: ‘Si está Aimar está todo bien’. ¿Sabés que Aimar se llama Pablo y su padre le puso César de segundo nombre por mí? Así que imaginate... Sé de dónde viene, cuál es el gusto que heredó. Y además lo conocí como jugador y como persona. Como a Ayala y ahora a Samuel. Fijate cómo es la relación entre ellos. Hablan poco y no dicen boludeces ni venden humo. Todo es medido y cada uno tiene bien definido su rol. El técnico es el técnico y los ayudantes, ayudantes. Viven como cuatro amigos y son buena gente. Todo es medido, no hay exageraciones. Y eso se trasmite a los jugadores. Y tiene un valor enorme”.

No es solo Menotti por su símbolo por haber sido campeón y su cargo en la Federación Argentina de Fútbol, también lo es, por ejemplo, José Néstor Pékerman, viejo conocido en nuestro país por haber sido entrenador de Colombia, por haber reunido hace 27 años a varios jugadores que hoy hacen parte del cuerpo técnico de las mayores y de divisiones menores en su país. Lionel Scaloni, Pablo Aimar, Walter Samuel y Javier Mascherano (este último como técnico de la sub-20) estuvieron en el equipo que en 1995 ganó el Mundial Sub 20, justamente en Catar.

"José, para mí, es Dios".

Lionel Scaloni, en 2018.



Usted creó un manual de conducción de grupos. Se lo reconoce Scaloni, se lo reconoce Aimar, se lo reconoce Samuel. Usted los formó como jugadores y también como personas. Ese legado no se borra. Siéntase parte, José. pic.twitter.com/5UD6JyXFG9 — VarskySports (@VarskySports) December 19, 2022

Scaloni lo dijo tiempo atrás: “José, para mí, es Dios”. Ha sido uno de sus referentes, fue también el técnico que puso a debutar a Messi en la selección y fue el que unió en su momento a un grupo que marcó una generación como jugadores y que ahora hizo y seguirá haciendo historia porque justamente conocen el ADN de su fútbol.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador