Las selección venezolana denunció un presunto abuso sexual de su extécnico

Jugadoras de la selección de Venezuela de fútbol dieron a conocer a la opinión pública un comunicado en el que denunciaron abuso sexual, físico y psicológico por parte del extécnico Kenneth Zseremeta, junto a su “cómplice” Williams Pino.

Las jugadoras manifestaron que en distintas ocasiones el entrenador les preguntó acerca de su orientación sexual para poder manipularlas al momento de hablar con sus familias, así como que sintieron presión por hacer parte de la comunidad LGTBIQ. Pero sobre todo hablaron del acoso que sufrieron las jugadoras heterosexuales.

“El año pasado (2020), una de nuestras compañeras nos confesó que había sido abusada sexualmente desde los 14 años (2014) por el entrenador Kenneth Zseremeta. Ese abuso duró hasta que fue despedido (2017)”, dice el comunicado.

De igual manera afirmaron que la obtención de diferentes títulos y el éxito de la selección se debió al talento de las jugadoras y no de sus dirigentes, también prefirieron proteger la identidad de la jugadora que decidió denunciar el abuso.

Asimismo pidieron ayuda a los entes rectores del fútbol a nivel nacional e internacional que no le permitan al extécnico seguir ejerciendo en el entorno del fútbol femenino: “Le pedimos a todas las personas pertinentes como: FIFA, Confederaciones, Federaciones y ligas que no permitan que este “entrenador” siga haciendo vida dentro del fútbol femenino. Como jugadoras no callaremos más, pero necesitamos el apoyo de todas estas instituciones para proteger a la jugadora de fútbol a nivel global y crear una cultura donde podamos estar a salvo”.

Las jugadoras que firmaron el comunicado son: Lourdes Moreno, Deyna Castellanos, Gabriela García, María Gabriela García, Hilary Vergara, Sandra Luzardo, Michelle Romero, Fatima Lobo, Franyely Rodríguez, Nikol González, Camila Pescatore, Daniuska Rodríguez, Yuliana Calle, Alexandra Canaguacán, Génesis Flores, Alexa Castro, Yohanli Mújica, Bárbara Serrano, Tahicelis Marcano, Heliamar Álvarado, Yallyn Medina, Nathalie Pasquel, Icéis Briceño y Dayana Rodríguez.

Hasta el momento, ni la Federación Venezolana de Fútbol, ni Kenneth Zseremeta junto a Williams Pino se han pronunciado frente a la denuncia.