Leipzig y Manchester City no se sacaron diferencias en Alemania

Josko Gvardiol anotó de cabeza el gol del empate en Leipzig. Foto: EFE - Filip Singer

Manchester City empató 1-1 con Leipzig en el cierre de la jornada de ida en los octavos de final de la Liga de Campeones. Con un gol de Riyad Mahrez, los dirigidos por Josep Guardiola se pusieron en ventaja, pero los locales encontraron la igualdad gracias a un cabezazo de Josko Gvardiol.

Los ingleses eran los favoritos en la previa y lo demostraron durante un tramo del partido. No obstante, no supo manejar la ventaja y tuvo que conformarse con la igualdad. Los citizens fueron el único cuadro británico que no perdió en esta primera jornada de octavos. Tottenham, Chelsea y Liverpool tropezaron en sus respectivos partidos.

Más deportes: En su peor momento, Medellín debuta en la Libertadores

Al minuto El austriaco Xaver Schlager trató de salir jugando con Konrad Laimer, pero Jack Grealish leyó su intención e interceptó el pase. El extremo inglés cedió el balón a Riyad Mahrez, quuien se encargó de poner a los suyos en ventaja.

Después del gol, al equipo alemán le costó reaccionar y estuvo más cerca de encajar el segundo que de equilibrar las acciones. Grealish e Ilkay Gundogan fueron los protagonistas de la etapa inicial y crearon chances para que los ciudadanos estiraran su ventaja.

Le puede interesar: Linda Caicedo celebra sus 18 años en medio de su inminente llegada a Europa

Cuando parecía que los alemanes no encontraban la manera de hacer daño, Benjamin Heinrichs entró solo por la banda derecha y por poco iguala el compromiso. Leipzig se tomó más confianza en el complemento y por intermedio de Josko Gvardiol consiguió la igualdad en una jugada de balón parado.

En el desenlace, los ingleses estuvieron lejos de su versión del primer tiempo y se devolvieron a Mánchester con un sinsabor. De haberse podido golear en la etapa inicial, los de Pep Guardiola terminaron pidiendo la hora. La vuelta será en el Etihad Stadium el próximo 14 de marzo.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador