Liga BetPlay: clásicos en Medellín y en Cali, los platos fuertes de la jornada 17

Este sábado se vivirá una nueva edición del clásico vallecaucano en el estadio Pascual Guerrero. Foto: Twitter América de Cali

La fase de todos contra todos de la Liga BetPlay entra en su recta final. Desde este sábado, los equipos colombianos buscarán sumar para conseguir un cupo entre los ocho mejores que les permitirá disputar los cuadrangulares finales. Medellín vs. Nacional, América vs. Cali y Júnior vs. Millonarios son los partidos más atractivos de la jornada.

La jornada será inaugurada por el duelo entre Independiente Santa Fe vs. Deportes Tolima desde las 2:00 p. m. en El Campín. Tanto cardenales como pijaos, que contarán con Juan Cruz Real como nuevo técnico, saldrán por la victoria para entrar al grupo de los ocho. Los dirigidos por Gonzalo Martínez vienen de caer (3-1) ante el líder Águilas Doradas, mientras que Tolima llega tras empatar (1-1) con Jaguares.

Más tarde, a las 4:10 p. m., Unión Magdalena buscará hacer respetar su casa frente a Deportivo Pasto, que quiere afianzarse entre los ocho primeros. A las 6:20 p. m., Alianza Petrolera medirá en Barrancabermeja al líder Águilas Doradas, el primer equipo clasificado para los cuadrangulares del torneo apertura.

La jornada de este sábado cerrará con ‘broche de oro’. A las 8:30 p. m., Independiente Medellín recibirá de local en el estadio Atanasio Girardot a Nacional, que podrá contar con la barra ‘Los del Sur’ tras llegar a un acuerdo con la Alcaldía y los directivos del club. Ambos equipos llegan con 22 puntos.

El domingo será el turno para el duelo entre Equidad y Deportivo Pereira a las 2:00 p. m. en el estadio de Techo en Bogotá. Mientras que, a las 4:10 p. m., Millonarios visitará el Metropolitano de Barranquilla en busca de sellar su clasificación ante Júnior, que viene de caer ante Cali en el estadio Deportivo Cali. El equipo embajador está a un punto de pasar a la siguiente ronda de la Liga BetPlay a falta de dos partidos y tras una buena actuación frente a América en El Campín.

Por su parte, los diablos rojos recibirán a los azucareros en el estadio Pascual Guerrero en una nueva edición del clásico vallecaucano desde las 6:20 p. m. Si Cali consigue un triunfo, sumaría su cuarta victoria en línea y estaría realmente cerca de conseguir un tiquete para los cuadrangulares finales, a pesar de su crisis al inicio del semestre.

El último duelo del domingo será el duelo entre Boyacá Chicó y Atlético Bucaramanga a las 8:30 p. m. Si los ajedrezados consiguen una victoria, quedarían muy cerca de lograr la clasificación. Finalmente, el lunes festivo se disputará el duelo entre Envigado vs. Atlético Huila a las 3:00 p. m. y el duelo a las 5:15 p. m. entre Jaguares de Córdoba frente al colero Once Caldas, que no consigue levantar cabeza en medio de su crisis.

Tabla de posiciones

Liga BetPlay - Fecha 16 🇨🇴



➡️ Tabla de Posiciones.

➡️ Tabla del Descenso.

➡️ Tabla de Goleadores. pic.twitter.com/LebZaGXZA0 — WHINNERSS (@whinnerss) April 28, 2023

