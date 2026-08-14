Liga de España 2026/27: una nueva oportunidad para seguir siendo el rey

El viernes 10 de julio de 2026, en plena Copa del Mundo, inició la segunda etapa de José Mourinho en el Real Madrid. Foto: EFE - Antonio Villalba

La temporada 2026/27 será la número 96 en la historia de la Liga de España y, tras casi 100 ediciones, es innegable que la mayoría de los campeonatos son una disputa bipartita. Por un lado, está el Real Madrid, que ha ganado 36 de 95 ediciones, lo que representa el 37,9% de los campeones españoles.

El FC Barcelona, que acumula 29 entorchados, el 30,5% de la totalidad. Entre ambos clubes acumulan más del 68% de los equipos ganadores. Siete de cada 10 ligas de España quedan en manos de los mismos dos conjuntos. Aunque si alguno podría dar el...