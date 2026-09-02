Linda Caicedo le dio la victoria a Real Madrid en la Champions con golazo al último minuto

Linda Caicedo celebra el gol que le dio la victoria a Real Madrid sobre Ajax en la Champions femenina. Foto: EFE - Kiko Huesca

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La futbolista colombiana Linda Caicedo se reportó este miércoles en el marcador para darle al Real Madrid la victoria sobre Ajax en la fase preliminar de la Champions League Femenina. La cita fue en el Alfredo Di Stéfano, donde las merengues hicieron valer el 2-0 conseguido en Ámsterdam y cerraron la eliminatoria con un marcador global de 4-1.

La futbolista vallecaucana, figura de la selección tricolor, apareció en el minuto 90+7 para sentenciar el encuentro. Caicedo recibió por la banda izquierda, encaró a la defensa rival, se dirigió hacia el carril central y justo antes de acercarse al borde del área sacó un potente remate al primer palo que se coló por el ángulo.

Ajax había golpeado primero justo después del entretiempo, cuando Katja Snoeijs apareció para poner en ventaja al conjunto neerlandés. Sin embargo, la respuesta del Real Madrid fue rápida y llegó por intermedio de Felicia Schröder, quien marcó el empate para las locales. El partido se mantuvo parejo hasta que Caicedo lo destrabó.

Gracias a este resultado y a los goles conseguidos en el partido de ida, el Real Madrid aseguró su presencia en la fase de liga de la Champions League Femenina. El conjunto español será uno de los 18 participantes de esta instancia, que estarán distribuidos en tres bombos de seis equipos cada uno para el sorteo.

En esta fase, cada equipo disputará seis partidos contra seis rivales diferentes: enfrentará a dos clubes de cada uno de los tres bombos, con un compromiso como local y otro como visitante frente a cada bombo. El Real Madrid figura en el bombo 2 junto con Juventus (Italia), Häcken (Suecia), Roma (Italia), Benfica (Portugal) y Paris FC (Francia).

El bombo 1, de acuerdo con la distribución prevista, estará encabezado por Barcelona, vigente campeón del continente, y también contará con OL Lyonnes (Francia), Chelsea (Inglaterra), Bayern Múnich (Alemania), Arsenal (Inglaterra) y Paris Saint-Germain (Francia). Serán, en principio, los seis equipos de mayor coeficiente entre los participantes de esta edición.

Por su parte, el bombo 3 estaría conformado por Manchester City (Inglaterra), OH Leuven (Bélgica), HB Køge (Dinamarca), Austria Wien (Austria), Inter de Milán (Italia) y Servette Chênois (Suiza). Estos equipos completarán la distribución de los 18 participantes para la fase de liga.

Una vez disputadas las seis jornadas, los cuatro primeros equipos de la clasificación avanzarán directamente a los cuartos de final. Los clubes que terminen entre la quinta y la duodécima posición disputarán los playoffs de la fase eliminatoria, instancia en la que se definirán las cuatro plazas restantes para completar el cuadro de los ocho mejores.

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