Lionel Messi: “Benzema merece ganar el Balón de oro, no hay dudas”

Lionel Messi, jugador argentino del París Saint-Germain, afirmó este lunes en una entrevista concedida a TyC Sports que Karim Benzema merece el Balón de Oro.

Messi analizó su primer año en el París Saint-Germain tras su salida del Barcelona y, además de hablar sobre el delantero de Real Madrid, explicó cómo ha sido su adaptación a la capital de Francia. El capitán de la selección de Argentina reconoció que su actual equipo vivió un mal momento tras su eliminación de la Liga de Campeones contra Real Madrid.

“Yo creo que no hay dudas, está clarísimo que Benzema hizo un año espectacular y terminó consagrándose con la Champions, siendo fundamental de octavos hacia adelante en todos los partidos. Creo que no hay dudas este año”, afirmó sobre el Balón de Oro.

Una de las eliminatorias en las que Benzema firmó dos buenos partidos fue, precisamente, frente a París Saint-Germain. A esos dos duelos se refirió Messi, que reconoció que él y sus compañeros no acabaron contentos tras caer eliminados.

“Lo de Real Madrid nos mató. No siempre gana el mejor. El Real Madrid, sin quitarle mérito ni mucho menos porque es el campeón de Champions y siempre está ahí, no era el mejor equipo de esta Champions”, explicó.

“Sé lo que es el Real Madrid, lo viví muchísimos años, toda la vida, desde cerca. Y sabía que podía llegar a pasar eso, porque ellos de la nada te hacen un gol y te cambian automáticamente el partido. También sabía que en esa cancha los primeros 15, 20 minutos se te vienen encima. Y si pasa eso, después cambia el partido”, apuntó.

Messi no quiere despedirse del fútbol sin ganar la Liga de Campeones una última vez. Así lo reconoció a lo largo de la entrevista: “Tengo ganas de volver a ganarla y me dio bronca no poder estar ahí. También me hace ver que no siempre el mejor gana la Champions, que la Champions son situaciones, son momentos puntuales, son momentos psicológicos que le agarran a un equipo, donde el mínimo error te deja afuera”, manifestó.

También, se refirió a las palabras de Robert Lewandowski tras las críticas del delantero polaco del Bayern Múnich después de no conseguir el trofeo en la última edición: “Cada uno dice lo que quiere y obviamente él puede expresarse y decir lo que quiera. No comparto lo que él dijo, pero no le di mucha importancia. Lo que dije en ese momento lo sentí de corazón. Dije que se merecía el galardón el año anterior porque fue el mejor y ese año no lo fue”.

Asimismo, se mostró algo nostálgico de su anterior vida en Barcelona. Allí, declaró, “tenía todo” después de llegar muy pequeño. De hecho, resaltó, vivió en Barcelona más tiempo que en Argentina e informó de que no tenía pensado “cambiar nada”.

“El primer día del colegio fue terrible porque Antonella y yo salimos llorando. No entendíamos que hacíamos allá. Thiago entendió todo, extrañaba a los amigos, pero se adaptó rápido. Mateo también se adaptó rápido. Ciro al final empezaba por primera vez en la escuela y estábamos menos preocupados. Fue un cambio duro, fue duro. La adaptación no fue fácil. Después de todos los años que pasé en casa me costó porque ya era mayor y no quería salir”, recordó.

Sobre las palabras de Kylian Mbappé, que dijo que en Sudamérica el fútbol “no está tan avanzado como en Europa”, Messi ofreció un punto de vista diferente al de su compañero de vestuario.

“Tras sus declaraciones no hablé con él. A veces hablamos con los chicos de España lo difícil que es clasificar en Sudamérica con la altura de Bolivia, el calor de Venezuela o Ecuador, la afición. Aquí tenemos grandes selecciones con grandísimos jugadores. Nosotros estamos preparados para pelear con cualquier equipo europeo”, señaló.

Por último, habló sobre qué hará después de la Copa del Mundo que se disputará en Catar: “No sé qué pasará tras el Mundial. Pienso en este y después veré. Es como lo que pasó este año. Nunca pensé que me iría del Barcelona y al final pasó. El fútbol es muy cambiante y nunca se sabe”.

