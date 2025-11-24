Liverpool, en crisis: la caída libre del campeón y la presión sobre Arne Slot

Arne Slot durante el partido entre Liverpool y Nottingham Forest del fin de semana pasado. Foto: EFE - PETER POWELL

Liverpool atraviesa su peor crisis deportiva en mucho tiempo. Un equipo acostumbrado a competir con autoridad ahora se mueve entre dudas, golpes anímicos y un rendimiento que contrasta de manera radical con el mostrado durante la temporada pasada, en fue campeón de la Premier League con autoridad.

El golpe más reciente llegó este fin de semana con una derrota estruendosa en Anfield. El 3-0 ante Nottingham Forest -goles de Murilo, Savona y Gibbs-White- encendió las alarmas que aún faltaban por sonar. Una caída así, en casa y ante un rival que...