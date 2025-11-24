Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Liverpool, en crisis: la caída libre del campeón y la presión sobre Arne Slot

Seis derrotas en siete partidos, fichajes millonarios sin respuesta, un técnico en la cuerda floja y el vacío que dejó la salida de Luis Díaz.

Daniel Bello
Daniel Bello
24 de noviembre de 2025 - 04:00 p. m.
Arne Slot durante el partido entre Liverpool y Nottingham Forest del fin de semana pasado.
Arne Slot durante el partido entre Liverpool y Nottingham Forest del fin de semana pasado.
Foto: EFE - PETER POWELL

Liverpool atraviesa su peor crisis deportiva en mucho tiempo. Un equipo acostumbrado a competir con autoridad ahora se mueve entre dudas, golpes anímicos y un rendimiento que contrasta de manera radical con el mostrado durante la temporada pasada, en fue campeón de la Premier League con autoridad.

El golpe más reciente llegó este fin de semana con una derrota estruendosa en Anfield. El 3-0 ante Nottingham Forest -goles de Murilo, Savona y Gibbs-White- encendió las alarmas que aún faltaban por sonar. Una caída así, en casa y ante un rival que...

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Temas recomendados:

Arne Slot

Liverpool

Premier League

Luis Díaz

Anfield

Isak

Wirtz

Ekitike

Salah

Van Dijk

Merseyside

Inglaterra

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.