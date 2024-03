Liverpool vs. Manchester City en vivo: minuto a minuto del “partido del año” con Luis Díaz

Los directores técnicos Jürgen Klopp (izq.) del Liverpool y Pep Guardiola del Manchester City. Foto: Agencia AFP

Liverpool recibe en Anfield a Manchester City en un duelo vital por la cima de la Premier League. El equipo dirigido por Jürgen Klopp, contra el de Pep Guardiola, busca recuperar el liderato, que le robó parcialmente el Arsenal con su victoria del sábado.

El partido es uno de los más esperados del año, por lo apretada que está la lucha en la punta del campeonato entre tres de los mejores equipos del mundo.

Además, porque se trata del último duelo de Klopp (que se va de Inglaterra al final de la temporada) y Guardiola dirigiendo a Liverpool y Manchester City, respectivamente.

Luis Díaz, en teoría, estará en el once titular de Liverpool para enfrentar a Manchester City, que contará con su principal goleador, y uno de los mejores jugadores del mundo, Erling Haaland.

Los seguidores del fútbol están nostálgicos, pues el duelo entre Klopp y Guardiola, en el Liverpool vs. Manchester City, será el último de los dos legendarios entrenadores en Inglaterra.

El alemán, que anunció que se va del cuadro de Anfield a final de la temporada, aventaja al español en el cara a cara entre los dos estrategas. El historial lo favorece con 11 triunfos, frente a los 10 de Guardiola. En total, empataron ocho veces.

Antes del partido, Jürgen Klopp habló de la importancia de Guardiola para el fútbol mundial: “Nunca me ha frustrado enfrentarme a Guardiola. Cuando era futbolista había 3.000 jugadores mejores que yo, pero seguía amando este deporte y no tuve problemas con ello. Nunca me ha frustrado, él me ha hecho mejor entrenador. Tengo un récord positivo contra ‘Pep’, pero no tengo ni idea de por qué. Sé que soy bueno en lo que hago, no quiero sonar como que estoy feliz de estar aquí y ya. Sé que no soy malo, pero él es el mejor entrenador del mundo”.

Actualmente, tras los partidos del sábado, el líder de la Premier League de Inglaterra es Arsenal, que tiene 64 puntos y está en la cima del campeonato.

No obstante, atrás, y a falta del partido de este domingo, vienen Liverpool, con 63 puntos, y Manchester City, con 62.

Por eso, el partido de este domingo entre reds y ciudadanos es tan importante, porque podría ser definitivo en la punta de la liga.

El Arsenal vuelve a lo más alto de la tabla de la Premier League por primera vez desde Navidad. 🔝 pic.twitter.com/QrvcX13Tp9 — Arsenal Football Club 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@ArsenalGoleador) March 10, 2024

Todo está listo para el que muchos han llamado “el partido del año”. Liverpool enfrenta en casa a Manchester City, duelo de gran envergadura entre dos de los mejores equipos de la Premier League en Inglaterra.

El equipo de Luis Díaz juega este un duelo clave contra el City (su escolta a solo un punto) en un partido que podría ser definitivo en el devenir de la liga inglesa.

El partido se jugará en Anfield, la casa de Liverpool, desde las 10:45 de la mañana del domingo, con transmisión de ESPN y Star+.

