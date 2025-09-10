Lo bueno, lo malo y lo feo de las eliminatorias sudamericanas

La selección de Colombia cerró las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con una victoria 6-3 sobre Venezuela. Foto: EFE - Ronald Peña R

Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 llegaron a su fin este martes, tras dos años de intensa competencia que recorrieron cada rincón del continente. Los cupos directos fueron para Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay.

El pulso por la repesca terminó a favor de Bolivia, que hizo la tarea al ganarle 1-0 a Brasil en El Alto y se vio beneficiada por la aplastante victoria 6-3 de la tricolor sobre Venezuela en Maturín. Ahora les toca esperar hasta marzo para ver si llegan a la...