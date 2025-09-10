No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Lo bueno, lo malo y lo feo de las eliminatorias sudamericanas

Este proceso mundialista rumbo al 2026 dejó un poco de todo. Colombia regresó a la máxima cita, aunque sin encontrar solidez en su juego ni regularidad en sus resultados. Tuvimos a una Argentina ganadora, a una Bolivia que clasificó al repechaje, una Venezuela que volvió a fracasar, un Brasil en horas bajas y más.

Daniel Bello
Daniel Bello
10 de septiembre de 2025 - 05:00 p. m.
La selección de Colombia cerró las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con una victoria 6-3 sobre Venezuela.
La selección de Colombia cerró las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con una victoria 6-3 sobre Venezuela.
Foto: EFE - Ronald Peña R

Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 llegaron a su fin este martes, tras dos años de intensa competencia que recorrieron cada rincón del continente. Los cupos directos fueron para Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay.

El pulso por la repesca terminó a favor de Bolivia, que hizo la tarea al ganarle 1-0 a Brasil en El Alto y se vio beneficiada por la aplastante victoria 6-3 de la tricolor sobre Venezuela en Maturín. Ahora les toca esperar hasta marzo para ver si llegan a la...

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Temas recomendados:

Selección Colombia

Néstor Lorenzo

Argentina

Venezuela

Brasil

Ecuador

Perú

Chile

Uruguay

Paraguay

Bolivia

Mundial 2026

Eliminatorias Sudamericanas

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar