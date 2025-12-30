Logo El Espectador
Los Chará, la dinastía que dejó su huella en el fútbol colombiano

Diego Chará conversó con El Espectador sobre su carrera y las de sus dos hermanos, quienes al igual que él también vistieron la camiseta tricolor.

Daniel Bello
30 de diciembre de 2025 - 01:00 p. m.
Diego Chará, en 2021, levanta un trofeo con Portland Timbers. Yimmi (no. 23) también estuvo presente en ese plantel.
Foto: Craig Mitchelldyer

En Cali se forjó la historia de una familia que hizo del fútbol su vida. Los hermanos Chará eran tres y todos llegaron no solo al profesionalismo, sino que incluso tuvieron el privilegio de vestir en algún momento la camiseta de la selección de Colombia. Los primeros pasos de Luis Felipe, Diego y Yimmi con la pelota se dieron en el barrio Floralia. Su padre llegó de Guachené a la Sucursal del Cielo, donde conoció a su madre, y en el norte de la ciudad construyeron un hogar.

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

LRAJ(xz8ca)Hace 57 minutos
Admirable lo que hicieron los 3 hermanos Chará, pero no los sobreestime... dinastía fueron los Maldini (Cesare y Paolo). Cuántos mundiales jugaron los Chará? No exageremos
