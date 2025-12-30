Los Chará, la dinastía que dejó su huella en el fútbol colombiano

Diego Chará, en 2021, levanta un trofeo con Portland Timbers. Yimmi (no. 23) también estuvo presente en ese plantel. Foto: Craig Mitchelldyer

En Cali se forjó la historia de una familia que hizo del fútbol su vida. Los hermanos Chará eran tres y todos llegaron no solo al profesionalismo, sino que incluso tuvieron el privilegio de vestir en algún momento la camiseta de la selección de Colombia. Los primeros pasos de Luis Felipe, Diego y Yimmi con la pelota se dieron en el barrio Floralia. Su padre llegó de Guachené a la Sucursal del Cielo, donde conoció a su madre, y en el norte de la ciudad construyeron un hogar.

Los afectos de los Chará estaban divididos. Unos eran de América y...