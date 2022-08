Luis Díaz y los colombianos que estarán en la Premier League 2022-2023

Luis Diaz (c), de Liverpool, contra Kevin De Bruyne (i) y Rodri (d), de Manchester City. Foto: EFE - Andrew Yates

Crystal Palace y Arsenal abrirán este viernes, a partir de las dos de la tarde (hora colombiana), la Premier League de Inglaterra, la liga de clubes más importante del mundo.

Además de la ansiedad por el inicio del campeonato, en Colombia hay mucha expectativa por lo que puedan hacer los futbolistas nacionales que disputarán el torneo. En especial, los ojos estarán puestos en Luis Díaz, una de las principales estrellas de Liverpool.

La lista completa de los colombianos que estarán en la Premier League es: Luis Díaz (Liverpool), Yerry Mina (Everton), Dávinson Sánchez (Tottenham), Luis Sinisterra (Leeds), Ian Carlo Poveda (Leeds), Steven Alzate (Brighton), Yerson Mosquera (Wolverhampton).

Díaz, a consolidar la confianza de Klopp

Después de llegar en el pasado mercado de invierno, el colombiano Luis Díaz se convirtió en una de las principales armas en el ataque de Liverpool, vigente subcampeón del torneo.

El guajiro, por su versatilidad, compromiso defensivo, energía y habilidad con la pelota, se ganó la confianza del entrenador Jurgen Klopp y es uno de los llamados a llenar el vacío que dejó Sadio Mané, fichaje estrella de Bayern Múnich.

Díaz tendrá el reto esta temporada de consolidarse en Inglaterra y tiene todas las herramientas para convertirse en estrella de la liga con uno de los equipos favoritos al título, que, además, llega al inicio del campeonato, en el que enfrentará a Fulham el sábado, tras ganarle a Manchester City la final de la Community Shield.

Dávinson Sánchez y Yerry Mina: aprovechar la oportunidad, el objetivo

Los dos defensores de la selección de Colombia llegan a la temporada en un momento clave de sus carreras, pues necesitan consolidarse en la élite.

Por un lado, Sánchez debe aprovechar la oportunidad que le dio Antonio Conte de quedarse en Tottenham, después de innumerables rumores sobre su salida por su irregular rendimiento.

Por el otro lado, Mina representa un caso más complejo. Frank Lampard, entrenador de Everton, resaltó la confianza que tiene en el exBarcelona. Sin embargo, el jugador oriundo de Guachené (Cauca) necesita superar las lesiones, su karma durante los últimos años.

Tottenham debutará contra Southampton el sábado, mientras que los azules de Liverpool harán lo propio ese mismo día contra Chelsea.

Los colombianos de Leeds se enfrentan al de Wolves

Luis Siniesterra es uno de los nombres a tener en cuenta este año en Inglaterra. El colombiano, que viene de brillar con el Feyenoord de Rotterdam en los Países Bajos, es una de las apuestas de Leeds para reemplazar al brasileño Raphinha, que se fue a Barcelona. El extremo, que salió de Once Caldas, no tuvo buena suerte en la pretemporada y se lesionó en su primer partido. No obstante, recuperado, será un jugador para seguir de cerca.

A su lado, estará Ian Carlo Poveda, futbolista que lleva varios años en Inglaterra, pero al que le ha costado brillar en la Premier.

Leeds empezará su camino el sábado contra el Wolverhampton de Yerson Mosquera, que, tras perderse su primer año en la liga por una grave lesión, espera irrumpir con fuerza esta temporada.

El defensor de Atlético Nacional es una de las esperanzas de la selección de Colombia para el futuro y su desempeño este año puede marcar el rumbo de su carrera.

Álzate, llegó el momento de brillar

Steven Álzate es una de las grandes promesas del fútbol colombiano. Consolidado en Brighton, que debuta el domingo contra el Manchester United de Cristiano Ronaldo, el mediocampista ya ha sido llamado a la selección de Colombia.

Álzate podría dar esta temporada el paso de calidad que necesita para que su carrera llegue al siguiente nivel. Y tendrá la oportunidad de hacerlo en un conjunto que el año pasado mostró buenas maneras y esta vez aspira a más.

