Los números, las hazañas y las decepciones de Marcelo Gallardo en River Plate

Las cosas no le salieron como quería al director técnico del cuatro veces campeón de la Copa Libertadores en su segundo ciclo con el equipo, pero eso nunca borrará la huella indeleble que dejó por las calles de Núñez.

Daniel Montoya Ardila
24 de febrero de 2026 - 07:00 p. m.
El DT de River Plate, Marcelo Gallardo, saluda a la tribuna del Estadio Más Monumental de Buenos Aires, Argentina.
Foto: EFE - JUAN IGNACIO RONCORONI

River Plate sobre todas las cosas. Ese es el primer mandamiento para Marcelo Daniel Gallardo. Al ‘Muñeco’ nunca le importaron las consecuencias de sus actos, siempre y cuando beneficiaran a River. Así lo demostró en el partido de vuelta en la semifinal de la Copa Libertadores 2018 contra Gremio en Porto Alegre.

Ese día, el argentino estaba sancionado y no podía ni estar en el banco de suplentes ni comunicarse con sus dirigidos. En el entretiempo, con el 2-0 en contra en el global, el entrenador se “pasó por la galleta” la restricción e ingresó...

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

