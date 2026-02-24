Los números, las hazañas y las decepciones de Marcelo Gallardo en River Plate

El DT de River Plate, Marcelo Gallardo, saluda a la tribuna del Estadio Más Monumental de Buenos Aires, Argentina. Foto: EFE - JUAN IGNACIO RONCORONI

River Plate sobre todas las cosas. Ese es el primer mandamiento para Marcelo Daniel Gallardo. Al ‘Muñeco’ nunca le importaron las consecuencias de sus actos, siempre y cuando beneficiaran a River. Así lo demostró en el partido de vuelta en la semifinal de la Copa Libertadores 2018 contra Gremio en Porto Alegre.

Ese día, el argentino estaba sancionado y no podía ni estar en el banco de suplentes ni comunicarse con sus dirigidos. En el entretiempo, con el 2-0 en contra en el global, el entrenador se “pasó por la galleta” la restricción e ingresó...