Luis Díaz, candidato al Balón de Oro: lo ubicaron entre los 10 opcionados a ganar el premio

Luis Díaz, figura de Bayern Múnich. Foto: Bayern Múnich, vía X

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Luis Díaz fue ubicado por el portal GOAL como uno de los 10 candidatos a ganar el Balón de Oro, el premio más prestigioso del fútbol que entrega la revista France Football. El colombiano aparece en una lista que recoge lo más destacado de la primera mitad de la temporada, en un reconocimiento que, aunque preliminar, lo pone en el radar de la élite mundial.

El extremo, que llegó esta temporada a Bayern Múnich, atraviesa un momento deportivo sobresaliente. Su rendimiento ha sido constante y decisivo, al punto de convertirse en uno de los nombres propios del club alemán en este tramo inicial del curso. Esa regularidad es la que explica su presencia en el listado elaborado por GOAL.

Sin embargo, la propia dinámica del Balón de Oro invita a la cautela. La temporada apenas va por la mitad y todavía falta la etapa decisiva, la que suele inclinar definitivamente la balanza en este tipo de premios individuales. Por eso, aunque es posible perfilar candidatos, resulta prematuro hablar de favoritos claros.

El contexto también juega un papel determinante. Se trata de un año de Mundial, un factor que históricamente ha sido decisivo, como ocurrió en Catar 2022 con Lionel Messi. Además, aún está por disputarse la Champions League, un torneo que este mismo año terminó siendo clave para el reconocimiento de Ousmane Dembélé.

Según GOAL, los candidatos al Balón de Oro por la primera mitad de la temporada son Harry Kane (Bayern Múnich), Erling Haaland (Manchester City), Kylian Mbappé (Real Madrid), Lamine Yamal (Barcelona), Declan Rice (Arsenal), Vitinha (PSG), Michael Olise (Bayern Múnich), Luis Díaz (Bayern Múnich), Lionel Messi (Inter Miami) y Achraf Hakimi (PSG). Por ahora, toca esperar.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador