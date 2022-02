Luis Díaz: el fútbol champaña y su primera Copa con Liverpool

A 28 días de su llegada, Díaz celebra su primer título con el Liverpool. Foto: TIM KEETON

Cinco partidos, un gol, menos de un mes en Liverpool y ya Luis Díaz ganó su primer título en Inglaterra. Un sueño que cada vez es más vívido. Un buen momento para disfrutar, pero también para asumirlo con cabeza fría, no dejarse llevar por la euforia y la atención, y seguir demostrando que más que la técnica y su adaptación al sistema táctico, lo que importa es la disciplina y la concentración para pensar en lo fundamental y no dejarse vencer por las victorias, que a veces nos hacen olvidar que somos mortales.

Luis Díaz fue titular de nuevo con Liverpool. Era otra gran primera cita con el equipo que lo fichó el pasado 4 de febrero. En los cinco partidos que ha jugado ya ha logrado disputar todas las competencias en las que participa el cuadro dirigido por el alemán Jurgen Klopp: Premier League, FA Cup, Champions League y Copa de la Liga, siendo este último el trofeo que levantó anoche y que significó el primer título en Inglaterra.

¿Su rival? Chelsea, equipo con el que Juan Guillermo Cuadrado ganó este campeonato en la temporada 2014-2015, siendo hasta ayer el único colombiano que había logrado ganar la Copa de la Liga, aun cuando otros colombianos como David Ospina, Hamilton Ricard y Dávinson Sánchez también han disputado este certamen.

Un 0-0 que no refleja lo que fueron los noventa minutos y el tiempo extra. Cuatro goles anulados por fuera de lugar (uno al Liverpool y tres al Chelsea) impidieron que el marcador se abriera en Wembley, estadio donde se llevó a cabo la final de la Copa de la Liga. Al final todo se decidió desde los doce pasos. Luis Díaz jugó 97 minutos. Klopp lo abrazó y la gente lo aplaudió cuando fue reemplazado por Divock Origi. El colombiano se mueve como pez en el agua, interpreta el rock de Liverpool y las palabras que dijo en su llegada hace poco menos de un mes cada vez son más ciertas: “Cuando podía y tenía tiempo intentaba siempre ver los partidos importantes del Liverpool, porque son muy entretenidos. Para mí, es el equipo perfecto y mi decisión de venir se basó un poco en eso. Sé que el estilo de juego me va a beneficiar y me va a ayudar mucho”.

El vértigo de Liverpool lo lideró Díaz, que logró suplir el regular partido de Mohamed Salah y se convirtió en el dolor de cabeza para la zaga de Chelsea. Más por izquierda que por derecha, pero el guajiro logró siempre desbordar por las bandas y hacer de la velocidad y de su dominio del balón las virtudes necesarias para desencajar a los rivales. Edouard Mendy, guardameta de los blues, ahogó el grito de gol sobre el final del segundo tiempo en un mano a mano en el que el colombiano intentó definir entre las piernas del senegalés, que fue sustituido en los últimos minutos del compromiso para que Kepa Arrizabalaga ingresara, pues el español, aunque fue el responsable de la derrota de los londinenses, era la carta maestra por su característico don de ser buen atajador de penaltis.

Luis Díaz supo encajar en el aparentemente inamovible 4-3-3 de Jurgen Klopp. El guajiro, que poco a poco parece ganarse un espacio en la titular del onceno de Liverpool, ha demostrado compromiso por su rápida adaptación y la recepción que han mostrado la hinchada y los jugadores del equipo. Roberto Firmino, delantero del conjunto inglés, dijo hace unos días: “Ha causado una muy buena primera impresión. Sabíamos de la calidad de Díaz y de la gran persona que es. Es un tipo muy agradable y definitivamente ayudará en muchos juegos esta temporada”.

Es el primer título para Luis Díaz en Liverpool y el octavo en su carrera. En Júnior, su alma mater, ganó dos ligas, una superliga y una Copa Colombia; en Porto, equipo en el que estuvo entre 2020 y 2022, ganó una Liga, una Copa y una Supercopa de Portugal.

Menos de un mes para quedar en la historia de Liverpool. Un título para creer en sí mismo y en el designio de haber llegado a uno de los grandes de Europa. El reto de superar este primer gran triunfo, estampar en la memoria este momento cumbre, ser una especie de Sísifo que es capaz de llegar a la cima, bajar de nuevo y así volver a luchar por alcanzar la punta de la montaña, en este caso de la gloria. Seguir correspondiendo a la confianza de su técnico y aprender de la rigurosidad del alemán y de la precisión y velocidad del balompié inglés. Apostarle a ser de los mejores del mundo no para vanagloriarse, sino para seguir siendo el espejo en el que muchos niños en Colombia se van a ver para soñar en grande. Fútbol champaña en Liverpool con origen guajiro. Salud por Luis Díaz y su primera copa en Inglaterra.