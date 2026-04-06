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Luis Díaz en busca de una silla en la mesa de los mejores del mundo

Bayern Múnich enfrenta a Real Madrid por los cuartos de final de la UEFA Champions League en busca de un resultado que ratifique su candidatura al título.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
07 de abril de 2026 - 03:00 a. m.
Luis Díaz durante su partido de Bundesliga contra Friburgo este 4 de abril de 2026.
Luis Díaz durante su partido de Bundesliga contra Friburgo este 4 de abril de 2026.
Foto: EFE - RONALD WITTEK

Para este punto del calendario europeo, la élite del fútbol en el Viejo Continente se reúne en un exclusivo cuadro compuesto por ocho equipos que año a año compiten por el trofeo de clubes más prestigioso del mundo: la UEFA Champions League. Esta temporada esa mesa redonda de los mejores tiene la presencia de un colombiano que desde que llegó a su actual club acumula argumentos futbolísticos para ser considerado el mejor extremo izquierdo en la actualidad. Una afirmación avalada por sus goles (22) y asistencias (18). Un par de cifras que...

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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Nerhy(22027)Hace 7 minutos
Algunos hinchas del Real Madrid tenemos sentimientos encontrados, en mi caso, soy hincha de Luchito, ojala gane y sea protagonista. Real Madrid que espere.
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