Luis Díaz en busca de una silla en la mesa de los mejores del mundo

Luis Díaz durante su partido de Bundesliga contra Friburgo este 4 de abril de 2026. Foto: EFE - RONALD WITTEK

Para este punto del calendario europeo, la élite del fútbol en el Viejo Continente se reúne en un exclusivo cuadro compuesto por ocho equipos que año a año compiten por el trofeo de clubes más prestigioso del mundo: la UEFA Champions League. Esta temporada esa mesa redonda de los mejores tiene la presencia de un colombiano que desde que llegó a su actual club acumula argumentos futbolísticos para ser considerado el mejor extremo izquierdo en la actualidad. Una afirmación avalada por sus goles (22) y asistencias (18). Un par de cifras que...