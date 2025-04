Luis Díaz es campeón de la Premier con Liverpool: ¡hace historia para Colombia!

Luis Díaz celebra su gol con Liverpool este domingo. Foto: AFP - Agencia AFP

Luis Díaz tocó el cielo este domingo en Anfield. En un partido decisivo contra Tottenham, el colombiano abrió el camino del triunfo en una temporada de ensueño para Liverpool, que consiguió su vigésima corona de la liga inglesa, igualando el récord de Manchester United.

El guajiro no solo hizo historia por el título, sino que además fue figura clave en el partido definitivo, siendo el autor del gol que desató la fiesta red en uno de los estadios más míticos del planeta fútbol.

¡Luis Díaz hace historia!

Su importancia en el nuevo título de Liverpool trasciende lo anecdótico. Luis Díaz no fue un actor de reparto: en la Premier League 2024-25 jugó 33 partidos, fue titular en 26 de ellos, aportó 12 goles y 7 asistencias, y participó directamente en 19 anotaciones, hasta el momento. Las cifras pueden aumentar en los cuatro partidos que quedan.

Estos números que lo colocan como el segundo jugador más determinante del plantel, solo superado por Mohamed Salah. Su temporada, además, se vio coronada con una ovación en pie de Anfield cuando fue sustituido a falta de 15 minutos para el final del partido contra los Spurs.

El impacto de Luis Díaz se enmarca en la enorme tradición histórica de Liverpool, un club que desde los años sesenta, bajo la revolución de Bill Shankly, reconstruyó su grandeza basada en el trabajo, la pasión y el talento. Hoy, seis décadas después, “Lucho” es parte de esa narrativa de leyenda, como símbolo de la resiliencia y el esfuerzo latinoamericano que volvió a conquistar el corazón del público británico. En las gradas, en medio del canto eterno del “You’ll Never Walk Alone”, también resonó una nueva tonada: “¡His name is Lucho, he came to score, he’s from Barrancas, he plays for Liverpool!”.

Segundo colombiano en ganar la Premier

El título también tiene una dimensión inédita para Colombia. Antes de Luis Díaz, solo Juan Guillermo Cuadrado había ganado la Premier League, en 2015 con Chelsea, aunque con escasa participación (apenas 312 minutos en cancha).

Lo del guajiro es diferente: fue protagonista, uno de los motores ofensivos de su equipo, decisivo en momentos claves, como en el partido ante Tottenham en el que marcó el empate 1-1 que encaminó la goleada 5-1 y selló la corona. Es, en toda regla, el primer colombiano campeón siendo estrella en la liga más exigente del mundo.

La importancia del logro se agranda si se revisa el contexto del Liverpool de esta temporada. Luego del adiós de Jürgen Klopp y con Arne Slot tomando el mando, había dudas sobre la continuidad de la hegemonía red. Sin embargo, con Salah como líder y Díaz como socio de lujo, el equipo volvió a escribir una página dorada en la historia inglesa. En este curso, Liverpool mostró una versión avasallante en Premier, en la que lideró de principio a fin, mientras que, en torneos como la Champions League, quedó en deuda, cayendo ante PSG.

El propio recorrido de Díaz refuerza el valor de este título. En las temporadas anteriores, el guajiro sufrió una grave lesión de rodilla y un durísimo golpe personal con el secuestro de sus padres. Aun así, logró rehacerse, recuperar su mejor nivel y convertirse en uno de los jugadores más aclamados por la afición. Su resiliencia, su compromiso y su fútbol fueron premiados con una consagración que, en su carrera, marca un antes y un después.

¿Se queda o se va?

Más allá de los festejos, el título también abre interrogantes sobre el futuro de “Lucho”. Con rumores que lo vinculan a clubes de España y de Arabia Saudita, y con Liverpool planeando reestructurar su ataque para la próxima campaña, su continuidad no está garantizada. Sin embargo, nada empañará el lugar que hoy ya tiene en la historia del club y del fútbol colombiano: el de un campeón legítimo, celebrado por todo Anfield y por todo un país que vibró con su gesta.

La noche en que Liverpool alcanzó su estrella número 20 será recordada también como la noche en la que Luis Díaz consolidó su legado. El hijo de Barrancas, el que llegó a Europa desde Porto en silencio y con hambre de gloria, conquistó la liga más difícil del mundo, jugando, brillando y cantando junto a su gente. “¡Allí estaremos bajando por la carretera!”, entonaban los hinchas, y allí estuvo Luis Díaz, con su sonrisa inmensa, su gol soñado y su nombre grabado en las páginas eternas de Anfield.

Con el paso del tiempo, el valor de este título será aún más evidente. Luis Díaz no solo igualó un récord histórico para Liverpool, sino que también elevó el estándar para los futbolistas colombianos en Europa. Ser campeón es difícil; ser campeón como protagonista en la Premier League es algo reservado para muy pocos. Y hoy, gracias a su coraje, su talento y su historia, “Lucho” ya pertenece a esa élite inmortal.

