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Luis Díaz es noticia en Liverpool: entró en selecto listado del club inglés

El colombiano fue elegido como el jugador número 76 en el ranking de los 100 mejores futbolistas en la historia del club.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
09 de junio de 2026 - 07:48 p. m.
Lucho ganó cinco títulos con Liverpool.
Lucho ganó cinco títulos con Liverpool.
Foto: AFP - GLYN KIRK
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El nombre de Luis Díaz sigue escribiendo páginas doradas en la historia del fútbol europeo. El extremo colombiano fue incluido en el listado de los 100 mejores jugadores de todos los tiempos de Liverpool, ocupando el puesto 76 en una clasificación que reconoce a las mayores leyendas de una institución con 134 años de historia.

La distinción tiene un valor especial, ya que el ranking fue elaborado a partir de las votaciones de aficionados, exjugadores, periodistas y miembros del club, quienes evaluaron aspectos como la habilidad individual, el impacto dentro del equipo, el legado construido y los éxitos alcanzados.

En esta lista, el guajiro superó a nombres recordados por la afición ‘red’ como Philippe Coutinho o Daniel Sturridge.

Desde su llegada a Anfield en enero de 2022, Díaz se convirtió rápidamente en una de las piezas más importantes del equipo. En total disputó 148 partidos con la camiseta de Liverpool, registrando 41 goles y 17 asistencias, números que reflejan su influencia ofensiva y su capacidad para aparecer en momentos determinantes.

Además de sus estadísticas, el colombiano dejó una importante huella en el palmarés del club. Durante su etapa en Inglaterra conquistó cinco títulos: la Supercopa de Inglaterra, la FA Cup de 2022, las Carabao Cup de 2022 y 2024, y la Premier League de la temporada 2024/25, trofeos que consolidaron su papel dentro de uno de los equipos más competitivos de Europa.

La propia página oficial del Liverpool destacó al colombiano por su impacto. “Luis Díaz hizo un impacto deslumbrante tras llegar al Liverpool y marcharse como campeón de la Premier League”.

Entre los momentos más memorables de su paso por el club también sobresale el hat-trick que marcó contra Bayer Leverkusen en noviembre de 2024. Con aquella actuación se convirtió en el decimosexto futbolista en la historia de Liverpool en conseguir tres goles en un mismo partido de competición europea.

Su legado quedó evidenciado incluso después de su salida. La temporada posterior, el equipo no logró mantener el mismo nivel de rendimiento, dejando en evidencia el vacío que generó la ausencia de uno de los futbolistas más determinantes de los últimos años.

Luis Díaz no solo es uno de los mejores jugadores colombianos de la historia, sino también una figura que ya ocupa un lugar privilegiado en la memoria de Liverpool.

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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