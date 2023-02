Luis Díaz se tatúa icónico gol de la Copa América y genera reacciones

Antes del Liverpool, Luis Díaz jugó en Barranquilla FC, Júnior y Porto, con el que fue figura en la Champions y en el fútbol portugués. Foto: AFP - MIGUEL RIOPA

Entre las más recientes y recordadas participaciones de la selección de Colombia está la Copa América 2021 en Brasil, donde la ‘tricolor’ logró el tercer puesto y Luis Díaz se convirtió en una de las figuras más rutilantes del equipo que, en ese momento, era dirigido por Reinaldo Rueda.

El delantero guajiro ya brillaba en el Porto de Portugal, pero a partir del 23 de junio de 2021, consiguió la atención de varios de los más grandes clubes del Viejo Continente, entre ellos su actual equipo, el Liverpool, en el que se ha convertido en uno de los jugadores más queridos. Con los ‘reds’ ha disputado 38 partidos, en los que ha marcado 10 goles y ha dado ocho asistencias.

Hoy, Luis Díaz tiene en expectativa a la selección de Colombia y al Liverpool debido a su lesión de rodilla que lo ha tenido alejado de las canchas desde hace cuatro meses. Su recuperación va bien y ha aprovechado el tiempo para descansar y encontrarse con grandes amigos.

El atacante guajiro es esperado por el técnico argentino Néstor Lorenzo en el equipo nacional y por el alemán Jürgen Klopp en Anfield. Entre tanto, el ex jugador del Júnior ha llamado la atención del mundo por un nuevo tatuaje que se ha realizado y con el que recuerda uno de sus mejores momentos con la ‘tricolor’, el gol de chilena contra Brasil en la Copa América 2021 que lo catapultó internacionalmente.

En esa edición del torneo continental fue elegido como uno de los mejores jugadores del torneo al lado de Lionel Messi. “Cuando llegué ya él sabía lo que quería hacerse. Me pidió que le tatuara el momento en que impacta la pelota en aquel gol inolvidable de chilena a Brasil en la Copa América. La misma Copa América en la que fue goleador —junto a Messi— y figura. Esa Copa América para él lo fue todo y qué mejor forma de recordar ese momento que inmortalizando ese golazo en su piel”, contó el tatuador barranquillero Carlos Daniel Urueta Pérez.

⚽🇨🇴 ¡GOOOOOL DE COLOMBIA! 🇨🇴⚽



¡Gol nooo! ¡GOLAZO de Luis Diaz que con una tijera espectacular marca el primero del partido.



🏟Brasil 0-1 Colombia



La #CopaAmericaDIRECTV🏆 la vives por @DIRECTVSports y @DIRECTVGO📲💻 pic.twitter.com/W9JlKLzepA — DSports (@DSports) June 24, 2021

La chilena inmortal de Luis Díaz

El tatuador expresó que Luis fue sumamente correcto debido a que en un principio ‘Urueta Tattoo’ no esperaba recibir pago por el trabajo, pero el futbolista insistió a tal punto que tuvo que proponerle una cifra. “Me dijo que le gustó. Pese a que el tatuaje era pequeño, los detalles se veían finos. Yo la verdad fui con la intención de no cobrarle. Imagínate, cómo le voy a cobrar a una figura como él. El sólo hecho de tatuarlo es un honor para mí, y así se lo expresé, pero él insistió, que ese era mi trabajo y me terminó pagando (risas)”.

Según el relato, el tatuador habría viajado hasta la casa del futbolista en Inglaterra y contó cómo fue todo el proceso de contacto desde que Dekko, artista del género urbano en Colombia y amigo de Luis Díaz, lo contactó para comentarle acerca de la propuesta. “Dekko a mí me contacta para ver si podía ir a Inglaterra para tatuar a Luis Díaz. En un principio no lo podía creer (risas), pero luego me mandan pasajes y todo y de un momento a otro estaba con Luchito en su casa, listo para tatuarlo”.

También aseguró haberse sentido feliz por estar en casa de Díaz, donde permaneció durante dos o tres días y que este “se portó como un rey” porque pasaron momentos entre amigos junto a Dekko. “Es un crack, como jugador y como persona. Y a la gente así, siempre le va bien en la vida. Espero que sea el primer de muchos tatuajes que le haga”. Afirmó.

Por el momento, Díaz continúa en recuperación para estar de nuevo en el once ideal de Klopp en los partidos de la Premier League y también en el regreso de los octavos de final de la Champions League.