Luis Díaz sobre la muerte de Diego Jota: “Me duele en el alma”

El mundo del fútbol continúa conmocionado tras la trágica muerte del portugués Diogo Jota. Selecciones, clubes y jugadores han expresado su pesar por la irreparable pérdida.

Uno de los mensajes más emotivos fue el del colombiano Luis Díaz, quien compartió vestuario con Jota durante tres años y medio en el Liverpool.

“No tengo palabras… Me duele en el alma. No solo por lo que fue en la cancha, sino por la persona que fue fuera de ella. Hay gestos que uno nunca olvida, y Diogo tuvo uno conmigo que me acompañará toda la vida. Mi abrazo está con Rute, sus tres hijos y su familia. Descansen en paz, Diogo y André”, escribió el guajiro en sus redes sociales.

Luis Díaz acompañó el mensaje con varias fotografías junto al delantero portugués. Una de ellas, especialmente significativa, recuerda el gesto de apoyo de Jota cuando marcó un gol en medio del secuestro de Mane Díaz por parte del ELN.

Ambos jugadores compartieron 72 partidos con los Reds y participaron en cuatro goles de manera conjunta. La noticia de la muerte del atacante ha sacudido al vestuario del club inglés y al fútbol mundial.

“El corazón roto”

“Liverpool Football Club está devastado por la trágica muerte de Diogo Jota”, escribió el campeón de la Premier League en un mensaje publicado en la red X.

Jota pasó por el Atlético de Madrid, el Oporto y el Wolverhampton antes de llegar a Anfield, donde marcó 65 goles con los ‘Reds’ y se convirtió en uno de los jugadores favoritos de los aficionados del Liverpool.

Las muestras de homenaje por parte de su afición no se hicieron esperar, y ya desde la mañana del jueves varios aficionados comenzaron a depositar coronas de flores y bufandas alrededor del estadio Anfield.

“Es muy duro. Es como un duelo de alguien de tu familia, la verdad. Los goles que ha marcado, los recuerdos que nos ha dado... No podremos agradecérselo lo suficiente”, decía Tom Barry, un mecánico de 32 años vestido con una camiseta roja del Liverpool con “Jota 20” a la espalda.

“Se ha ido demasiado pronto, pero siempre estará en nuestros corazones. No tengo palabras. Simplemente sentí la necesidad de venir aquí para homenajearle”, afirmaba Abdul, un conductor de ambulancias de 30 años.

En Inglaterra, clubes como Everton, Arsenal o Manchester United entre otros mostraron en redes sociales su apoyo a la familia y amigos del jugador.

“Tenemos el corazón roto. Diogo fue adorado por nuestros aficionados, querido por sus compañeros y apreciado por todos los que trabajaron con él durante su tiempo en los Wolves”, escribió el Wolverhampton, club en el que jugó de 2017 a 2020.

“Es difícil recibir este tipo de noticias y sigo sin poder creerlo. Un excelente compañero, amigo, y sobretodo un gran padre”, recordó el mexicano Raúl Jiménez, excompañero en los Wolves.

Portugal, en shock

Internacional en 49 ocasiones con Portugal, el pasado 8 de junio se proclamó campeón de la Liga de Naciones tras vencer en los penales a España.

“Es inconcebible. Hace poco estábamos juntos con la Seleçao, acababas de casarte. A tu familia y a tus hijos les envío mis condolencias y les deseo toda la fuerza del mundo. Sé que tú estarás siempre con ellos”, escribió en sus redes sociales la estrella del fútbol luso Cristiano Ronaldo.

“Es un día triste para el fútbol y para el deporte nacional e internacional”, escribió por su parte el primer ministro luso Luis Montenegro en X.

“En nombre de la comunidad del fútbol europeo, nos entristece profundamente saber del trágico fallecimiento de Diogo Jota, internacional portugués y delantero del Liverpool FC, junto con su hermano André Silva”, reaccionó la UEFA a esta “desgarradora pérdida”.

En la Eurocopa femenina, que organiza la UEFA, se guardaron minutos de silencio en los dos partidos del día, Italia-Bélgica y España-Portugal.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, declaró por su parte estar “profundamente entristecido” y aseguró que “ambos serán profundamente extrañados por todos aquellos que los conocieron y por la comunidad mundial del fútbol.

