Luis Díaz tiene seis meses para consolidarse entre los mejores futbolistas del mundo

Luis Díaz celebra con Bayern Múnich. Foto: Bayern Múnich

A veces parece que Luis Díaz no llevara seis meses en Bayern Múnich. Hay momentos en los que nos hace pensar que lleva allá muchos años, y la verdad es que hasta ahora completa media temporada. En apenas unos partidos, el extremo colombiano no solo se ganó un lugar indiscutido en el once, sino que se instaló en Alemania como uno de los delanteros más determinantes del fútbol europeo. Tanto, que en el entorno mediático del club ya empezó a circular una idea que hace poco habría sonado exagerada: Díaz como uno de los nombres a seguir en la...