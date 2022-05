Luis Díaz y el ataque de Liverpool, neutralizados por Ancelotti

Luis Díaz no pudo superar la defensa de Real Madrid // EFE/EPA/FILIP SINGER Foto: FILIP SINGER

No fue la noche. Luis Díaz perdió la primera final de Champions League de su carrera contra Real Madrid, que venció a Liverpool por 1-0 y sumó su título número 14 en la competición de clubes más importante del mundo.

Mire: El Madrid, siempre el Real Madrid

El guajiro no encontró las sensaciones de otros partidos. Y no fue del todo su culpa. Liverpool, que aunque se vio superior y no anotó por la descomunal actuación del portero merengue, Thibaut Courtois, no logró conectar el medio campo con la delantera y, sobre todo, le faltó intensidad para superar la defensa blanca, recia y muy ordenada.

Las revoluciones de otros juegos no estuvieron ahí. Por eso, además de Luis Díaz, no aparecieron tampoco Mohamed Salah ni Sadio Mané. Y tampoco Diogo Jota y Roberto Firmino, que entraron en la segunda parte.

El responsable fue Carlo Ancelotti, que leyó bien la estructura de los Reds y planteó una estructura compacta en su defensa, que no les dejó espacios a los delanteros del cuadro inglés.

El medio campo del Madrid, con Luka Modric a la cabeza y Federico Valverde como bastión de batallas, neutralizó a Liverpool. Ahí estuvo la clave y se definió el campeonato.

Más: El mejor arquero y el mejor ‘9′ del mundo son del Real Madrid

En el principio del juego, los dos equipos se midieron. Fue una fase de tanteo. No obstante, rápido, los ingleses se montaron en el juego. Real Madrid aguantó los embates y neutralizó las intenciones de su rival. Antes de finalizar la primera parte, Liverpool ya no era superior y con el gol en el primer tramo del complemento, Real Madrid se apegó a su idea y ejerció superioridad. Fue apabullante desde lo mental y Liverpool jamás pudo hacer frente.

Los Reds, por la naturalidad ofensiva de sus intensiones, se le fue encima a Real Madrid, pero el cuadro blanco no sufrió de más porque el sistema planteado por Carletto disminuyó a Liverpool a su mínima expresión.

Por un lado, fue el partido perfecto para el italiano, porque salió tal cual cómo lo había planeado. Ganó por buen estratega.

Por el otro, fue una noche de pesadilla para Jurgen Klopp, que, ante el bloque bajo de Real Madrid y la ventaja que sostenían los blancos, incluso traicionó su idea y terminó jugando con cuatro delanteros, en un equipo desbordado en ataque, con muchos nombres que no sabían ni por donde atacar.

Ancelotti demostró este sábado porqué es uno de los técnicos más exitosos en la historia de Europa —ya está en la cima de los más laureados— y sin aspavientos, con la sencillez como bandera, le dio a Real Madrid su decimocuarta Champions.

Ya habrá otra oportunidad para Lucho Díaz. Este sábado no fue la noche, pero ya llegarán otras. La explosión del colombiano, una vorágine de cuatro meses, es una historia que apenas empieza en Liverpool. Mejores tardes vendrán y Liverpool volverá a demostrar el Heavy Metal que llevó a Jurgen Klopp a poner a los Reds en la cima del mundo.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador