Luis Díaz y los otros colombianos que jugarán la Champions League 2025-2026

Varios compatriotas se enfrentarán en la fase de liga, que irá desde mediados de septiembre hasta finales de enero. Bayern Múnich es el que mayores opciones tiene de pelear el título.

28 de agosto de 2025 - 06:58 p. m.
Luis Díaz, con la camiseta de Bayern Múnich en su presentación oficial.
Foto: Bayern Múinch, vía X

Luis Díaz, Richard Ríos, Dávinson Sánchez, Luis Javier Suárez, Juan David Cabal, Kevin Medina y Gustavo Puerta son, por ahora, los futbolistas colombianos que disputarán la Liga de Campeones de Europa 2025-2026. Alexei Rojas se podrían unir a esa lista.

Este jueves se realizó en Mónaco el sorteo de la fase de liga, en la que cada club enfrentará a ocho rivales, cuatro en casa y cuatro a domicilio, en un formato que reemplazó desde la temporada pasada la antigua fase de grupos. Los ocho primeros equipos de la clasificación general avanzarán...

