Luis Díaz y los otros colombianos que jugarán la Champions League 2025-2026

Luis Díaz, con la camiseta de Bayern Múnich en su presentación oficial. Foto: Bayern Múinch, vía X

Luis Díaz, Richard Ríos, Dávinson Sánchez, Luis Javier Suárez, Juan David Cabal, Kevin Medina y Gustavo Puerta son, por ahora, los futbolistas colombianos que disputarán la Liga de Campeones de Europa 2025-2026. Alexei Rojas se podrían unir a esa lista.

Este jueves se realizó en Mónaco el sorteo de la fase de liga, en la que cada club enfrentará a ocho rivales, cuatro en casa y cuatro a domicilio, en un formato que reemplazó desde la temporada pasada la antigua fase de grupos. Los ocho primeros equipos de la clasificación general avanzarán...