Luis Javier Suárez marcó un doblete en la goleada de Sporting sobre AVS: video

Luis Javier Suárez llegó a 11 goles en la presente temporada de la liga de Portugal.

Luis Javier Suárez firmó un doblete este sábado en la goleada 6-0 del Sporting de Lisboa sobre AVS, partido correspondiente a la fecha 14 de la Liga Portugal Betclic, disputado en el Estadio José Alvalade ante una amplia presencia de aficionados verdiblancos.

El equipo dirigido por Rúben Amorim impuso condiciones desde el arranque, con posesión prolongada, presión alta y constantes llegadas al área rival. La visita trató de resistir como pudo, pero Suárez, quien anda en racha, se encargó de derribar su muro defensivo.

El colombiano abrió el marcador al minuto 32 con un potente remate desde las inmediaciones del área. Con su pierna derecha, el samario sacó un disparo fuerte que se desvió en un defensor rival, descolocó al arquero y terminó entrando por el primer palo para destrabar el partido.

Tras el primer gol, Sporting aceleró el ritmo y estiró la ventaja. El uruguayo Maximiliano Araújo se reportó con un doblete, aprovechando desajustes defensivos del rival, mientras que el mozambiqueño Geny Catamo también se sumó a la fiesta goleadora. El dominio del onceno lisboeta era total.

Luis Suárez volvió a aparecer en el marcador al minuto 53, esta vez en una acción de balón parado. El tiro de esquina llegó desde el sector izquierdo, Matheus Reis peinó el balón en el primer palo y el delantero colombiano empujó la pelota al fondo de la red desde el área chica.

Con este doblete, Suárez llegó a 11 goles en la temporada y se convirtió en el líder de la tabla de artilleros de la Liga de Portugal. El brasileño Clayton, del Río Ave, y el griego Vangelis Pavlidis, del Benfica, lo siguen de cerca con 10 anotaciones cada uno.

Antes de que terminara el partido Catamo volvió a reportarse en el marcador y firmó el 6-0 definitivo. AVS contó con dos colombianos entre sus inicialistas. El defensor Cristian Castro Devenish jugó el partido completo, mientras que el extremo Oscar Perea fue sustituido en el cierre del compromiso.

Esta victoria le permitió al Sporting alcanzar los 35 puntos y mantenerse en la segunda posición del campeonato. El conjunto lisboeta quedó a dos unidades del Porto, líder de la liga, que tiene un partido menos y se pondrá al día este lunes cuando reciba al Estrela Amadora.

