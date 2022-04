Luis Muriel: doblete de goles y asistencias con Atalanta en la Serie A

#AtalantaTorino | 4-4 | 84’



⚽️ GOOOOOOOOOL LUIIIIIIIIS MURIEEEEEEL!!!!!!



🕺🏽 E @Luisfmuriel09 non sbaglia dagli 11 metri!!! Forza ragazzi!!!

🕺🏽 #Muriel converts also this penalty and it's all square!!! C'mon guys!!!



Powered by @play_eFootball#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/WJMN38XiZZ