Zubeldía sobre James: “No me importan los nombres, debe rendir al máximo nivel”

Luis Zubeldía (izq.), entrenador del São Paulo de James Rodríguez (der.) en Brasil. Foto: São Paulo

Luis Zubeldía ya fue presentado este lunes como nuevo entrenador de São Paulo en Brasil. El estratega argentino, que llega como reemplazo del brasileño Thiago Carpini, llegó hablando fuerte en su primera conferencia de prensa como director técnico en propiedad en el club paulista.

De entrada, Zubeldía ya advirtió, en una pregunta que le hicieron relacionada con James Rodríguez, que el nivel de exigencia durante su mandato como jefe del cuerpo técnico en São Paulo será bastante alto.

El estratega, que ha dirigido más de una docena de clubes (entre esos, Deportivo Independiente Medellín en Colombia), llega desde Ecuador, donde estaba dirigiendo a la Liga de Quito, y será el tercer estratega de James Rodríguez en Brasil.

¿Qué dijo Luis Zubeldía sobre James Rodríguez en su presentación con São Paulo?

Sin mucho tiempo para preparar mayor cosa, contratado en el punto más álgido de la temporada, Luis Zubeldía aseguró que lo más urgente para São Paulo será empezar a ganar rápido. “Los detalles los hablaremos puertas adentro. Nuestras decisiones siempre irán en función del bien de todos. Lo más importante es que el equipo gane rápido. Después, tendremos una seguidilla de bastantes partidos, entonces trataremos de ir adaptándonos rápido para sacar resultados”, destacó el argentino.

Además, el nuevo DT del paulista valoró la grandeza de un club como São Paulo: “Siempre tuve la sensación de que nos encontraríamos, sentí que mi destino estaba aquí. São Paulo es un gigante, muy respetado a nivel internacional. Los jugadores rivales y los aficionados se motivan cuando juegan contra este club y eso nos obliga a prepararnos cada vez más. Tenemos que cuidar una historia importante”.

🎥🎙️ 𝐀𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐝𝐨!



Luis Zubeldía: “Sempre tive a sensação que nos encontraríamos, senti que meu destino podia estar aqui.



O São Paulo é um gigante e muito respeitado internacionalmente. Jogadores e torcedores rivais se motivam contra o São Paulo, e isso nos obriga a… pic.twitter.com/3wX9o7iPyM — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 22, 2024

Cuando le preguntaron sobre jugadores como James Rodríguez y su irregularidad en el equipo, el entrenador argentino fue diplomático. Sin embargo, lanzó una advertencia: “Es importante tener a todos los jugadores en el mejor nivel posible. Llámese como se llame, no me importa el nombre. Cada jugador necesita una atención particular de parte de nuestro grupo de trabajo, pero todos tienen que pensar en función del equipo. El conjunto está por encima de cualquier nombre. Todos los seres humanos somos iguales, pero hay que hablar diferente con los jugadores y saber cómo tocarles la tecla”.

Actualmente, el colombiano se está recuperando de una lesión que lo ha marginado de los últimos juegos. Sin embargo, en una reciente emisión en su canal de Twitch, el cucuteño afirmó que pronto volverá a las canchas, para ponerse a disposición de su nuevo director técnico, pues la molestia física no fue mayor cosa.

“Les agradezco por estar aquí y por la acogida que recibí. El primer sentimiento es la felicidad. Llevo 15 años preparándome con mi grupo de trabajo y siento que esta profesión exige una preparación constante. Como amo lo que hago, el fútbol tomó un tiempo lógico para que nuestros caminos se cruzaran”, fue otra de las frases claves que dejó la presentación del entrenador argentino, quien, además, explicó cuál será la idea de juego que piensa implementar.

“Lo más importante es que hay jugadores de distintas características que te permiten planificar distintos partidos. Tenemos cómo jugar con dos atacantes, con uno solo, con varios volantes interiores. Esto hace que ganemos en el tiempo en un calendario exigente que se viene”, aseguró Zubeldía.

