Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

Así fue el gol de Luis Díaz con Bayern Múnich contra Real Madrid en la Champions: video

El colombiano dijo presente en el marcador del partido de cuartos de final.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
07 de abril de 2026 - 09:06 p. m.
Luis Díaz celebra su gol con Bayern Múnich.
Luis Díaz celebra su gol con Bayern Múnich.
Foto: EFE - Juanjo Martín
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En una noche de alto voltaje en la Champions League, Luis Díaz volvió a aparecer en el escenario más grande del fútbol. El colombiano abrió el marcador para Bayern Múnich, que le terminó ganando 2-1 a Real Madrid.

El gol llegó en un momento clave, cuando el primer tiempo se apagaba y parecía que el empate se imponía. Fue entonces cuando Serge Gnabry filtró un pase preciso que dejó a Díaz mano a mano.

Lucho no falló: definió cruzado, con tranquilidad y precisión, venciendo a Andriy Lunin y desatando la alemana en Madrid.

El tanto ratificó el gran momento del colombiano, que volvió a ser determinante en partidos grandes y ante rivales de peso.

Con este gol, Díaz no solo le dió la ventaja parcial a su equipo, sino que reafirmó su condición de figura en el fútbol europeo.

El empate del Madrid al segundo tiempo

En el segundo tiempo, Bayern Múnich golpeó rápido y amplió la ventaja apenas iniciado el complemento. Harry Kane marcó el 2-0 tras una recuperación alta y una jugada bien elaborada que dejó al inglés de frente al arco. Ese tanto cambió el panorama del partido y obligó a Real Madrid a asumir riesgos desde muy temprano.

A partir de ahí, el equipo español reaccionó y fue inclinando la cancha, empujado por Kylian Mbappé, el más insistente en ataque. El francés encontró el descuento al minuto 74, lo que encendió un cierre de partido intenso, con el local buscando el empate y Bayern resistiendo con orden, pero cada vez más cerca de su propio arco.

En ese contexto, Luis Díaz tuvo opciones para sentenciar el juego, pero ya no fue el mismo del primer tiempo. El desgaste físico se notó en los últimos minutos y el colombiano falló dos contragolpes claros que pudieron significar el 3-1. Bayern terminó sufriendo más de la cuenta, aunque logró sostener la ventaja y llevarse un triunfo clave en la serie.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Temas recomendados:

la SEDE

Luis Díaz

Champions League

Champions

Bayern

Real Madrid

Bayern Múnich

Real Madrid vs. Bayern Múnich

Bayern hoy

Luis Diaz

Bayern Munchen

Bayer Munich

Real Madrid hoy

Liga de Campeones

Madrid Bayern

Real Madrid Bayern

Bayern vs

Bayern vs Real

Real vs Bayern

Real

Bayer

Madrid vs Bayern

Bayern vs Real Madrid

Partido Bayern

Real Madrid Bayern Munich

Luis Díaz hoy

Luis Díaz en vivo

Bayern en vivo

Real Madrid en vivo

ESPN en vivo

Real Madrid vs. Bayern Múnich en vivo

 

LEFR(9389)Hace 35 minutos
Estos son los jugadores que realmente merecen estar en la selección colombia. No están zapateando y brincando de club en club esos que no tienen minutos, no juegan pero de forma misteriosa dirigen la selección Colombia.
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.