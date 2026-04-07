Así fue el gol de Luis Díaz con Bayern Múnich contra Real Madrid en la Champions: video

Luis Díaz celebra su gol con Bayern Múnich. Foto: EFE - Juanjo Martín

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En una noche de alto voltaje en la Champions League, Luis Díaz volvió a aparecer en el escenario más grande del fútbol. El colombiano abrió el marcador para Bayern Múnich, que le terminó ganando 2-1 a Real Madrid.

El gol llegó en un momento clave, cuando el primer tiempo se apagaba y parecía que el empate se imponía. Fue entonces cuando Serge Gnabry filtró un pase preciso que dejó a Díaz mano a mano.

Lucho no falló: definió cruzado, con tranquilidad y precisión, venciendo a Andriy Lunin y desatando la alemana en Madrid.

El tanto ratificó el gran momento del colombiano, que volvió a ser determinante en partidos grandes y ante rivales de peso.

Con este gol, Díaz no solo le dió la ventaja parcial a su equipo, sino que reafirmó su condición de figura en el fútbol europeo.

El empate del Madrid al segundo tiempo

En el segundo tiempo, Bayern Múnich golpeó rápido y amplió la ventaja apenas iniciado el complemento. Harry Kane marcó el 2-0 tras una recuperación alta y una jugada bien elaborada que dejó al inglés de frente al arco. Ese tanto cambió el panorama del partido y obligó a Real Madrid a asumir riesgos desde muy temprano.

A partir de ahí, el equipo español reaccionó y fue inclinando la cancha, empujado por Kylian Mbappé, el más insistente en ataque. El francés encontró el descuento al minuto 74, lo que encendió un cierre de partido intenso, con el local buscando el empate y Bayern resistiendo con orden, pero cada vez más cerca de su propio arco.

En ese contexto, Luis Díaz tuvo opciones para sentenciar el juego, pero ya no fue el mismo del primer tiempo. El desgaste físico se notó en los últimos minutos y el colombiano falló dos contragolpes claros que pudieron significar el 3-1. Bayern terminó sufriendo más de la cuenta, aunque logró sostener la ventaja y llevarse un triunfo clave en la serie.

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