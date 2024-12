Manchester City, en crisis: así quedó la tabla de la Premier tras su nueva derrota

El entrenador español del Manchester City, Pep Guardiola, reacciona a su derrota mientras camina por el campo después del partido de fútbol de la Premier League inglesa entre Aston Villa y Manchester City en Villa Park en Birmingham, centro de Inglaterra, el 21 de diciembre de 2024. Villa ganó el juego 2-1. Foto: AFP - PAUL ELLIS

La caída del Manchester City no tiene fin: el equipo de Pep Guardiola perdió este sábado 2-1 ante el Aston Villa y se queda con una sola victoria en los últimos doce partidos disputados, incluyendo todas las competiciones.

El objetivo del City de romper la mala racha antes de Navidad quedó truncado con los goles del colombiano Jhon Durán (16) y de Morgan Rogers (64), sin que el tanto de Phil Foden en el descuento (90+3) sirviese para romper la dinámica de los ‘skyblues’.

Con esta nueva derrota, el vigente campeón de la Premier League sigue alejándose de los primeros puestos: queda 5º con 27 puntos, a 9 del líder Liverpool, que tiene además dos partidos menos.

Los ‘Reds’ cerrarán el domingo la 17ª jornada de la Premier League visitando al Tottenham, 10º con 23 puntos.

En el Villa Park de Birmingham, el equipo de Unai Emery comenzó en tromba, con dos ocasiones de gol en los primeros dos minutos, de Durán y del español Pau Torres, que el arquero Stefan Ortega evitó que acabasen en el fondo de la red.

Sin capacidad de reacción, el City volvió a pagar los errores defensivos que tan caro le están costando esta temporada: con un pase en profundidad, el belga Youri Tielemans rompió el sistema defensivo del equipo de Guardiola, permitió a Morgan Rogers plantarse solo ante Ortega y el extremo cedió la pelota a Durán para que a puerta vacía abriese el marcador (16).

Tras el gol, los de Birmingham siguieron controlando el partido, pero el City reaccionó y se mostró algo más ofensivamente, aunque sin puntería en las ocasiones que tuvo (minutos 34, 38 y 43).

En el inicio de la segunda parte, el City seguía sin encontrar la manera de amenazar el arco defendido por el ‘Dibu’ Martínez y el Aston Villa lo aprovechó para aumentar su ventaja.

Tras estrellar un disparo en el palo (60), Rogers recibió un pase en el interior del área del capitán John McGinn y, ante la pasividad de la defensa ‘skyblue’ cruzó la pelota lejos del alcance de Ortega (64).

Pese a tener una posesión cercana al 60%, el City no tradujo ese dominio en ocasiones de gol y solo Phil Phoden mostró algo de peligro en un par de ocasiones, salvadas sin grandes apuros por Martínez (71 y 75).

En el tramo final, incluso, Ollie Watkins, que había sustituido a Durán, falló ante Ortega la ocasión para golear a un moribundo City (82).

El gol en el descuento de Foden sólo sirvió para maquillar un resultado que agrava la crisis sin precedentes de Guardiola en un banquillo.

“Puede que vengan resultados mejores y puede que no. Depende de nosotros. La solución es que vuelvan los jugadores. Ahora solo tenemos un central sano y eso lo hace mucho más difícil. Lo volveremos a intentar en el próximo partido y no podemos pensar mucho más allá de eso”, dijo Guardiola, que fue cuestionado sobre si hay razones más allá de las lesiones para el mal momento que atraviesan.

”Por supuesto que hay más razones. Nos marcan goles que antes no nos metían y no metemos goles que antes sí. El fútbol no es solo una razón. Hay muchos factores. El Aston Villa es un equipo que lo está haciendo bien en la Champions y en la Premier. Este no es un estadio fácil al que venir. La temporada pasada ganamos la Premier, pero perdimos aquí. Tenemos que ser positivos y confío mucho en estos chicos. Tenemos que encontrar una manera, paso a paso y más pronto o más tarde estaremos de vuelta”.

Así quedó la tabla de la Premier League tras la nueva derrota de Manchester City

