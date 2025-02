Manchester City - Liverpool: hora y dónde ver el duelo de la Premier League

Luis Díaz del Liverpool (D) en acción contra Kyle Walker del Manchester City (I) durante el partido de la Premier League inglesa entre Liverpool y Manchester City en Liverpool, Gran Bretaña, el 1 de diciembre de 2024. Foto: EFE - ADAM VAUGHAN

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Manchester City (4º), cuya mala temporada alcanzó un nuevo punto bajo con la eliminación en Champions League el pasado miércoles, recibe el domingo en la 26ª jornada de Premier League a un Liverpool que, a pesar de ser líder con 61 puntos, empieza a dar síntomas de dudas.

Los ‘Reds’ concedieron el miércoles su segundo empate en los últimos tres partidos de Premier League, resultados que si bien no son todavía alarmantes, dan alas a su perseguidor Arsenal (2º, 53 puntos) para mantener abierta la lucha por el título.

En el Etihad Stadium espera el City, vigente cuádruple campeón y que a 17 puntos del líder tiene pocas opciones de lograr un histórico quinto campeonato consecutivo. Los hombres de Pep Guardiola tampoco pueden contar ya con la Champions League, tras caer en el ‘play-off’ de acceso a octavos de final el miércoles contra Real Madrid (derrota 3-1, ida en Mánchester con derrota 3-2).

Ese mismo día, Liverpool empató 2-2 en Birmingham contra el Aston Villa (9º) en un partido adelantado de la 29ª jornada, en la que el equipo de Arne Slot volvió a atravesar malos minutos de juego.

Para el líder, el partido en el Etihad es uno de los exámenes más complicados que le quedan en su camino hacia el título, y una victoria en el feudo ‘citizen’ acallaría los rumores de preocupación que comienzan a escucharse a orillas del río Mersey.

Pero si bien no hay título en juego, el partido es también de vital importancia para el City, en lucha por aferrarse al ‘Top 4′ y amenazado de cerca por Bournemouth (5º, 43 puntos) y Chelsea (6º, 43 pts).

El jueves, la prensa británica era dura con Manchester City tras su eliminación europea. “El equipo que Guardiola había calificado de máquina durante ocho años ya no existe”, sentenció The Guardian, con una foto de Josko Gvardiol en el césped. “No hubo remontada, ni la sombra de una. No hubo epopeya. Solo el final”, concluyó el diario.

El tabloide The Sun habla de una nueva “humillación”, acompañada de los “olés” de burla de los aficionados españoles.

Antes del estelar City-Liverpool del domingo, el sábado, Arsenal tendrá la ocasión de acercarse al líder y aumentar la presión sobre el líder, si logra vencer a su líder londinense West Ham (16º).

Programa de la 26ª jornada de Premier League:

Viernes 21 de febrero:

Leicester - Brentford (3:00 p.m.) (ESPN y Disney+)

Sábado 22 de febrero:

Everton - Manchester United (7:30 a.m.) (ESPN y Disney+)

Southampton - Brighton (10:00 a.m.) (Plan Premium Disney+)

Ipswich Town - Tottenham (10:00 a.m.) (Plan Premium Disney+)

Fulham - Crystal Palace (10:00 a.m.) (Plan Premium Disney+)

AFC Bournemouth - Wolverhampton (10:00 a.m.) (Plan Premium Disney+)

Arsenal - West Ham (10:00 a.m.) (ESPN y Disney+)

Aston Villa - Chelsea (12:30 p.m.) (Plan Premium Disney+)

Domingo 23 de febrero:

Newcastle - Nottingham Forest (9:00 a.m.) (ESPN y Disney+)

Manchester City - Liverpool (11:30 a.m.) (ESPN y Disney+)

Así va la tabla de la Premier League

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador