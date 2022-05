Marcelo Díaz: “Reinaldo Rueda se fue a robar toda la plata a Chile”

Rueda llegó a Chile en enero de 2018 con la misión de llevar al equipo al Mundial de Catar 2022. Foto: Agencia EFE

Marcelo Díaz encendió la polémica sobre el rendimiento y la salida de Reinaldo Rueda de la selección de Chile. El mediocampista chileno dijo en el programa Hablemos del Bulla en un canal de Youtube que “se fue a robar toda la plata el viejo a Chile”, refiriéndose a la no clasificación de su selección al Mundial de Catar.

Cabe recordar que Reinaldo Rueda llegó a Chile para dirigir a la máxima selección el 8 de enero de 2018. Su ciclo con La Roja culminó en enero de 2021, porque el estratega caleño asumió el mismo cargo con la selección de Colombia.

Mientras dirigió el seleccionado chileno consiguió disputar 27 partidos, en los que obtuvo la victoria solo en nueve de ellos y tuvo un balance de 35 goles tanto a favor como en contra.

Díaz es uno de los veteranos de la selección de Chile, puesto que con sus 35 años de edad carga en su palmarés el ser campeón de la Copa América en 2015 y 2016.

Asimismo se consagró como uno de esos jugadores insignia de una generación dorada en el fútbol chileno. Actualmente juega en Libertad de Paraguay y no vaciló para seguir mostrando las falencias del proceso de Rueda. “En ese momento yo tenía el nivel para estar en la selección y soñaba con ir, aunque en Racing estaba el Chueco Mena con gran nivel y no lo llamaban. Lo mismo pasó con el Mago Valdivia que la rompía en Colo Colo pero el viejo no lo pescaba”.

Díaz también hizo alusión a un factor determinante en la no participación de su selección en el Mundial por culpa de Rueda: “Él implementó un cambio que no era necesario. Los muchachos demostraron que tenían bencina para rato, pero él intentó un cambio generacional forzado y no dio abasto”.

Sobre el final de la entrevista, Marcelo Díaz rescató a uno de sus compañeros y señaló a Rueda como el culpable del bajo rendimiento de Pablo Aránguiz: “Para mí, él (Rueda) termina sepultando a Pablo Aránguiz, de su nivel en ese momento, se decía que era el nuevo Mago Valdivia”.

Ante las declaraciones de Díaz, aún no ha habido una manifestación por parte de Rueda, quién en este momento se encuentra sin equipo, puesto que el pasado 18 de abril la Federación Colombiana de Fútbol informó su desvinculación del combinado nacional por los resultados y la no clasificación del país al Mundial.

