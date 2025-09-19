No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Marcus Rachford y los talentos que brillan al marcharse del Manchester United

El delantero inglés apunta, al igual que ya hicieron Antony en el Betis y McTominay en el Napoli, a relanzar su carrera tras dejar los Diablos Rojos.

Daniel Bello
19 de septiembre de 2025 - 05:00 p. m.
Marcus Rashford, figura en la victoria de Barcelona sobre Newcastle (2-1).
Foto: EFE - ALEX DODD

Dejar el Manchester United parece ser una buena opción. Mientras el equipo sigue sin dar pie con bola, los que salen parecen reencontrarse con una mejor versión. Varios futbolistas que estuvieron en Old Trafford han encontrado, lejos de esa presión constante, la oportunidad de mostrarse, reencontrar su nivel o incluso superarlo.

Marcus Rashford va en esa línea por lo mostrado recientemente con su doblete ante el Newcastle en Champions League: en la primera jornada de la fase de grupos, el Barça venció 2-1 fuera de casa con un doblete del...

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

