El verdadero valor del subtítulo del Deportivo Cali en la Libertadores Femenina

En un año en el que el cuadro azucarero tuvo que encarar una crisis económica y ausencias claves en momentos determinantes, logró llegar a la final del torneo de clubes más importante del continente.

Daniel Bello
Daniel Bello
19 de octubre de 2025 - 05:57 p. m.
Jugadoras de Deportivo Cali reaccionan durante la final de la Copa Libertadores Femenina entre Corinthians y Deportivo Cali en el estadio Florencio Sola en Banfield (Argentina).
Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

De un tiempo a esta parte, en las redes sociales colombianas se ha instalado una frase: “Gracias, guerreras.” Lo que en su origen pudo tener un tono de reconocimiento se ha convertido en un dardo cargado de ironía, una manera de burlarse de los equipos nacionales —a nivel de clubes y selección— cuando no consiguen el título.

La frustración es comprensible: Colombia ha estado varias veces a las puertas de la gloria, pero lo que cuesta ver, y más aún aceptar, es que los procesos deportivos no se reducen al resultado. Y el subtítulo del Deportivo...

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

