Más audios en contra de Piqué: le pidió a Rubiales que lo llevara a los Olímpicos

Siguen las revelaciones en contra de Piqué del diario El Confidencial. El defensor del Barcelona le pide a Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), que le dé una mano para que dispute los Juegos Olímpicos de Tokio. “Esta me la tienes que hacer, eh, Rubi, me la tienes que conseguir, hostia. Me hace una ilusión que te cagas jugar los Olímpicos”.

La grabación es de junio de 2019, antes de que la pandemia obligara a posponer los Olímpicos por un año, razón por la que él y Sergio Ramos no pudieron ser convocados

Corría el 21 de junio de 2019.

Y la grabación cierra con una felicitación de Piqué por el negocio que hicieron para que la Supercopa de España se disputara en Arabia Saudita, razón por la que el defensor está en el ojo del huracán. El lunes había dicho en una nueva de prensa de Twitch que “jamás voy a pedir una ayuda de nada, sé separar un acuerdo comercial del fútbol”.

Además, el presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, se declaró “indignado” por las filtraciones sobre la Supercopa de España, denunció el “robo” de información de su teléfono y defendió la legalidad de los contratos con Arabia Saudita.

“Tengo una gran indignación por todas las falsedades que se están vertiendo y un enfado importante porque se esté dando prioridad a las falsedades en lugar del problema real que es que me han sustraído información de manera ilegal de mi teléfono”, dijo Rubiales este miércoles en rueda de prensa.

El presidente de la RFEF compareció este miércoles para explicar los contratos para llevar la Supercopa a Arabia Saudita tras las informaciones sobre el cobro de comisiones por parte de Kosmos, la empresa de eventos deportivos presidida por el defensa del FC Barcelona Gerard Piqué.

El lunes, el medio El Confidencial informó, tras tener acceso a documentos y mensajes de audio privados entre Piqué y Rubiales, que la Federación negoció una comisión de 24 millones de euros (26 millones de dólares) para Kosmos para llevar a cabo esa operación.

- ‘Ni un euro en comisiones’ -

Rubiales explicó que, después de que Kosmos se acercara a la RFEF con una propuesta para cambiar la formato de la Supercopa, se habló con varios países como Estados Unidos, Catar o China hasta decantarse por Arabia Saudita.

“Cuando vienen (Kosmos) con la posibilidad de negocio se les dice de manera clara que la relación económica no la van a tener con la Federación”, explicó Rubiales.

“Si hay cualquier tipo de comisión, Kosmos la tendrá con Arabia Saudita, por tanto la Federación no ha pagado, ni paga, ni pagará un solo euro en comisión a nadie por esta operación”, afirmó Rubiales.

El presidente de la RFEF añadió que el contrato en cuestión ya “está desfasado” y ha sido sustituido por otro.

Rubiales recordó que en 2020 se acordó una “nueva relación de 10 años, que permite que Arabia pagará 40 millones de euros (43 millones de dólares) sin ni siquiera ir a jugar allí y la mitad de ese dinero va a equipos modestos”.

El presidente de la RFEF insistió en que “todos los medios, incluso el que ha publicado este acuerdo, están de acuerdo en que esto es legal” y recordó que habían pasado todos los filtros éticos y legales de la Federación.

El propio Gerard Piqué ya había afirmado el lunes en una rueda de prensa que “todo lo que hemos hecho es legal y no ha habido conflicto de intereses”.

Preguntado por si es ético que un jugador en activo esté implicado en este tipo de operación, Rubiales aseguró que “ojalá tuviéramos más futbolistas como Piqué que tengan otras inquietudes, que tengan empresas, es lo que queremos”.

- En el lado bueno -

La primera edición de la Supercopa de España en Arabia Saudí tuvo lugar en enero de 2020 entre el FC Barcelona, el Real Madrid, el Atlético Madrid y el Valencia CF, y fue ganada por el Real Madrid (0-0, 4-1 en los penales, contra el Atlético Madrid en la final).

Unas semanas antes de esta primera edición, Rubiales ya había confirmado en conferencia de prensa que Kosmos había intervenido en las negociaciones con Arabia Saudita, y había señalado que le federación no había hecho ningún pago directo a la empresa fundada por Piqué, evitando de este modo una infracción a su código ético adoptado por unanimidad por la federación en diciembre de 2019.

Rubiales aseguró este miércoles saber quién está detrás de todo esto, aunque al ser preguntado por ello, prefirió “no contestar por indicación” de su abogado.

“Lo que realmente tiene importancia aquí que es que me han robado la información de mi teléfono”, aseguró.

“Si alguien es capaz de sacar información de mi móvil, manipular y mentir no me cabe duda de que yo estoy en el lado bueno y voy a seguir en el lado bueno”, aseguró.