Max Dowman y los futbolistas más jóvenes en la historia de la Champions League

El extremo inglés de apenas 15 años hizo historia en la Liga de Campeones al ingresar en los minutos finales del partido entre Slavia Praga y Arsenal.

Daniel Bello
05 de noviembre de 2025 - 06:00 p. m.
Max Dowman, futbolista inglés del Arsenal que se convirtió en el más joven en jugar un partido en la historia de la Liga de Campeones.
Foto: EFE - MARTIN DIVISEK

El inglés Max Dowman se convirtió este martes en el jugador más joven en sumar minutos en la Liga de Campeones. Con 15 años, 10 meses y cuatro días rompió el récord que hasta ahora ostentaba el alemán Youssoufa Moukoko.

Mikel Arteta lo mandó al campo en los minutos finales de la victoria de Arsenal 3-0 sobre Slavia Praga. El joven talento de los Gunners ya había debutado en competiciones domésticas como la Copa de la Liga y la Premier League. Lleva cinco partidos como profesional y registra una asistencia.

Arsenal lo tiene como una de sus...

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

