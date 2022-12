¿Mbappé es el nuevo Pelé? Esto dijo el brasileño antes de morir

Pelé y Kylian Mbappé posan en un evento comercial de 2019. (Photo by FRANCK FIFE / AFP) Foto: AFP - FRANCK FIFE

Estamos en 2019, el 2 de abril de ese año en concreto, y ante un encuentro para la historia: unos meses después de proclamarse campeón con Francia en Rusia-2018, Mbappé tenía la ocasión de encontrarse en París, durante un evento comercial, con el legendario mito brasileño Pelé.

La precocidad de Mbappé le había hecho ganarse numerosas comparaciones con ‘O Rei’ y la AFP pudo realizar entonces una entrevista cruzada con ambos, en un ambiente lleno de sonrisas cómplices y muestras de afecto, como subrayaba entonces el periodista Yassine Khiri.

Después de aquel encuentro, la relación entre ambos no se rompió y Pelé, desde su cama de hospital de Sao Paulo, dedicó unas palabras a su “querido amigo” el 18 de diciembre, después de la derrota de Francia ante Argentina en la final del Mundial-2022.

“El rey del fútbol nos ha dejado, pero su legado nunca será olvidado. Descansa en paz, Rey”, escribió Mbappé el jueves, después de la muerte de la leyenda brasileña.

Con motivo de la muerte de Pelé el jueves, la AFP redifunde ahora aquella entrevista cruzada para la historia, realizada en un hotel parisino:

P: Inicialmente programado para el mes de noviembre de 2018, el encuentro entre ustedes ha podido por fin tener lugar. ¿Cómo ha sido?

PELÉ: “Ha ido bien, ha sido muy agradable. ¡Ha pasado tan rápido! Pero tengo un buen profesor a mi lado (se gira hacia Kylian Mbappé). ¡Me ha ayudado en todo (risas)!”

P: Kylian Mbappé, ¿habría pensado en este momento en uno de sus sueños?

MBAPPÉ: “No, porque para mí, incluso cuando era un niño, ¡pensaba que sería imposible! Nunca pensé que pudiese reunirme con él. ¡El fútbol me dio tantas oportunidades para realizar mis sueños, incluso aquellos que pensaba irrealizables! Este encuentro forma parte de ellos. Estoy muy orgulloso y feliz”.

- El Nuevo Pelé -

P: ‘O Rei’ dice que usted es “el nuevo Pelé”. ¿Qué representa para usted este piropo?

MBAPPÉ: “Usted, como yo, sabemos que el Rey está aquí a mi lado. Yo soy solo Kylian, intento hacer lo máximo para ayudar a mi equipo, y a mi selección. Las comparaciones son halagadoras pero sé muy bien que no lograré nunca lo que él ha logrado”.

P: Pelé, ¿ha dado algún consejo a Kylian Mbappé para que tenga la misma carrera profesional que usted?

PELÉ: “No los necesita. Le he dicho simplemente que debe ser un buen chico, una persona amable. Pero sobre todo que esté tranquilo (risas)”.

P: Kylian Mbappé, si se considera a Pelé como el mejor jugador de la historia, ¿piensa usted convertirse en el mejor jugador del siglo XXI?

MBAPPÉ: “Cuando Pelé jugaba, no se decía si él quería ser el mejor jugador de la historia. Quería divertirse, ayudar a su selección y a su club, como lo ha hecho. Lo que yo quiero es ayudar al París SG, la selección francesa y después serán los otros los que dirán de ti que eres el mejor. Todo el mundo dice de él que es el mejor, pero si lo es no hay necesidad de decirlo. Ese no es un objetivo para mí”.

P: Pelé, ¿qué le falta a Mbappé para convertirse en el nuevo “Rey”?

PELÉ: “Todo dependerá del número de goles que marque. (Se dirige a Mbappé) ¿Cuántos llevas?”.

MBAPPÉ: “Llevo 92 (era la cifra de entonces, a 30 de diciembre de 2022 el francés ha superado los 250 goles en partidos oficiales, según las estadísticas de Opta)”.

PELÉ: “Te faltan muchos entonces (risas). La gente tiene tendencia a decir que los goles son lo más importante. Doy gracias a Dios por haber marcado tantos en mi carrera, pero hay que saber que nosotros, los delanteros, necesitamos estar bien acompañados. No puedes marcar goles tú solo, necesitas buenos compañeros. Es muy importante”.

P: ¿Puede Mbappé un día alcanzar la barrera de los mil goles antes del final de su carrera profesional?

PELÉ: “Eso espero. Para mí, es posible”.

- ¿Futuro Balón de Oro? -

P: Kylian Mbappé, se le ha visto a usted por ejemplo contar sus goles en un entrenamiento en una foto publicada en sus redes sociales. ¿Alcanzar esa marca es un objetivo?

MBAPPÉ: “Pienso que incluso contando los goles en partidos con los amigos, los marcados en la ‘PlayStation’, no podría alcanzar la barrera de los mil goles. Está muy lejos... Voy a intentar acercarme lo más posible, pero pienso que estaré todavía lejos al final de mi carrera”.

P: Para lograrlo, ¿Mbappé debe marcar la historia de un club como Lionel Messi en Barcelona o hacer una carrera a imagen de Cristiano Ronaldo teniendo éxito en varios clubes diferentes?

PELÉ: “El fútbol actual, es un poco diferente de lo que yo conocí. Dependerá del dinero que se le proponga. ¡Necesita vivir (risas)! Es la gran diferencia en la actualidad. Para él, sería mejor jugar siempre en el mismo club, ya que ama a su equipo, pero debe también pensar en el futuro. Los futbolistas tienen una carrera muy corta, por lo que después deben pensar en vivir. Es importante reflexionar sobre ello”.

P: En 2018, Mbappé estuvo cerca de ganar el Balón de Oro. En 2019, puede que sea un poco complicado para él ganarlo debido a la eliminación temprana de su equipo en la Champions. ¿Puede ganarlo en 2020?

PELÉ: “¡Hay que preguntar a Dios! Tiene las cualidades para hacerlo, pero depende de él y también de muchos parámetros. Es difícil prever lo que pasará mañana”.

MBAPPÉ: “Tiene razón, ¡no hay nada más que decir!”.

