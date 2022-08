“Me bajaría el sueldo para jugar en Valencia”: ¿cuánto gana hoy James Rodríguez?

James Rodríguez llegó a Catar en la temporada pasada y, hasta el momento, no logra adaptarse al fútbol asiático. Foto: IG: James Rodríguez

A menos de dos días de que se cierre el mercado de fichajes en Europa, el futuro de James Rodríguez sigue siendo una incógnita.

El futbolista colombiano, uno de los líderes de la selección, habló este miércoles, en entrevista con el Chiringuito de España, sobre su deseo latente de volver a la élite del fútbol mundial.

“La vida es muy tranquila —explicó James Rodríguez sobre Catar— pero en cuanto al fútbol y en cuanto al trabajo creo que falta mucho, eso es uno de los motivos por los que quiero irme. Sin embargo, estoy tranquilo, al final todo en la vida son experiencias... de todo lo malo saco las cosas buenas”.

El principal motivo para no irse de Catar, por el momento, ha sido el salario. El colombiano explicó que a su edad es difícil que los equipos apuesten por él.

“Todos los equipos quieren fichar jugadores jóvenes y yo ya tengo 31. Tengo cara de niño, pero tengo 31. (...) ahora los equipos buscan jugadores físicos. Que corran más de lo que jueguen. No sé qué va a pasar, pero opciones hay. Ya vamos un poco contra el tiempo porque queda un día. No sé lo que va a pasar, si me tengo que quedar un año más acá”.

¿Cuánto gana James Rodríguez en Catar?

Aunque nunca trascendieron las cifras oficiales, se especula con que el contrato de James Rodríguez con el Al-Rayyan sería de 800.000 libras esterlinas por mes, es decir: 1.092.546 dólares, 931.541 euros o cuatro mil millones mensuales.

Su sueldo, en sus primeros nueve meses en Catarar, hasta junio de 2022, fue de 7.200.000 libras. Lo que en dólares serían 9.833.079, en euros de 8.383.847 y en pesos colombianos esa casi 38 mil millones.

Sin embargo, según explicó el mismo jugador, su salario no sería un problema para salir de Catar, ya que su gran deseo es jugar en Europa y Valencia se ve como una gran opción. “Si es para allá yo me iría caminando, lo que pasa es que si me voy caminando llego tarde, porque cierra el mercado. Es un gran club, tiene una gran hinchada, han fichado a Cavani, si quieren alguien que le ponga pases a Cavani, ahí estoy yo”.

— ¿Se bajaría el salario para jugar en Valencia?

— ¡Yes!

Ya en el pasado, se especuló con la posibilidad de que James Rodríguez se fuera a otro equipo de España, el Atlético de Madrid. Sin embargo, la negociación no llegó a buen puerto porque Real Madrid no lo dejó salir.

“Fue en el segundo año que estuve en el Bayern. En marzo hay un interés del club. El Bayern me quiere comprar en ese momento. Le toco la puerta al gerente del Bayern y le digo que no quiero que hagan uso de la opción de compra. Cuando les hablas claro a los alemanes, ellos lo entienden. Influyó mucho el 7-3 en un amistoso en Estados Unidos. Ya estaba casi todo hecho con el Atlético y Real Madrid me dijo que no me iba. Ya yo sabía que no iba a jugar. No le echo la culpa a nadie, pero pienso que fue un año perdido para mí. Simeone me quería en ese tiempo”.

Gracias a todos por su palabras y su cariño.

#ElValencianismoQuiereAJames

😉👏🏼 — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) August 31, 2022

James Rodríguez y su relación con Colombia

Además de hablar de Valencia y sus posibilidades de salir, James Rodríguez también habló del fútbol colombiano.

Para el 10 de la selección, el mejor equipo actualmente de la Liga BetPlay es Millonarios. “Creo que Millos está haciendo las cosas bien, está jugando bien al fútbol, tiene un entrenador que juega bien al fútbol también. Ya ahora, yo ya cuando veo fútbol, yo ya no veo el balón, sino que veo más la parte táctica también, cómo están parados y Millos es un equipo que juega bien al fútbol”.

Sobre la posibilidad, en un futuro, de ser entrenador, James dijo: “Hablaba con mis seres queridos que me está gustando mucho hacer entrenamientos, pero no me gusta que me esté gustando. Yo no quiero ser entrenador. Creo que leo el fútbol bien, yo con los entrenadores que he tenido éxito, o con los que he estado, más que todo tienen es gestión. Yo creo que vienen y te hablan de táctica, pero lo que más importa es tener gestión”.

Y sobre la chance de jugar en algún equipo de Colombia, James Rodríguez fue claro: “Es muy temprano para decir que quiero jugar allá en Colombia. Me gustaría ayudar más a mi país desde la parte gestora o ser entrenador o gestor de algo, porque en Colombia tenemos mucho talento, me atrevo a decir que como Argentina o Brasil”.

