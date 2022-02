“Me gustaría irme a otro lado”: James Rodríguez sobre su presente en Catar

James Rodríguez en un partido de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022 entre Colombia y Perú en el estadio Metropolitano en Barranquilla. Foto: Mauricio Dueñas Castañeda

James Rodríguez vuelve a dar de qué hablar por sus declaraciones en una transmisión en su canal de Twitch el pasado fin de semana. Esta vez, el volante colombiano reconoció que le gustaría salir de Catar, país al que llegó hace seis meses tras su salida de Everton.

“Hasta cuándo en Catar. No sé, uno no sabe lo que va a pasar. Aunque sí me gustaría irme ya para otro lado”, dijo James Rodríguez, que lleva tres goles en diez partidos jugados con Al-Rayyan.

“Al equipo en la liga no se nos ha dado los resultados, pero en copa vamos bien, la idea es poder ganarla. (...) Estoy jugando, estoy haciendo las cosas bien, ya llevo muchos partidos jugados, estoy contento por eso, porque hace mucho tiempo no jugaba tantos partidos en línea”, dijo el volante, que no le cerró la puerta a ningún destino, incluso dijo que si se daban las condiciones podía volver al fútbol colombiano, aunque reconoció que le gustaría pensar, en cuanto a su retiro, en terminar su carrera en Estados Unidos.

También hubo espacio para hablar de Daniel Ruiz, el 10 de Millonarios. “Lo he visto como dos o tres partidos. Es un muchacho con muchísima calidad. Intento ver todos esos goles que hacen y veo que tiene futuro”, admitió James Rodríguez.

James Rodriguez se refiere a los supuestos conflictos en la Selección Colombia

Sobre los rumores de conflictos dentro de la selección de Colombia luego de las derrotas contra Perú y Argentina en la pasada fecha de las eliminatorias a Catar 2022, James dijo que: “¿Peleado con Falcao?, no, cómo voy a pelear con una persona que es como un hermano mío. Tenemos una relación de hace 12 años; todo eso es mentira, no crean todo lo que dice esa prensa, algunos son tóxicos. Es todo mentira. En el grupo tenemos una relación fantástica, de buen ambiente, lastimosamente no se nos dan los resultados, pero el ambiente es bueno y con Falcao y los otros tengo relación fantástica”.

“Está muy difícil ahora, pero tenemos que ganar los dos últimos partidos, hay con qué, veo un grupo de calidad, haciendo las cosas bien cada uno a nivel internacional; hay cosas que no se pueden explicar, pero vamos a luchar hasta el final, hasta donde se pueda”, reconoció James Rodríguez sobre el difícil presente del combinado nacional en su lucha por un cupo al mundial de Catar.