“Me hubiese gustado que Maradona me entregara la copa”: Messi sobre el Mundial

El capitán de Argentina, Lionel Messi, afirmó este lunes que habría preferido que Diego Maradona hubiese sido quien le entregara la copa del mundo en Catar 2022.

“Me hubiese gustado que el Diego me entregue la copa. Por lo menos que vea a Argentina campeón con lo que él amaba la selección. Desde arriba (el cielo), tanto él como mucha gente que me quiere, hacía fuerza”, dijo la Pulga a la radio local Urbana Play.

“Si hubiese estado me la hubiese entregado él [Diego Maradona]. Por lo menos que vea todo esto, con lo que amaba la selección y deseaba que pasen estas cosas", Messi en @perroscalleok pic.twitter.com/cdyMi9CWRo — Urbana Play 104.3 FM (@UrbanaPlayFM) January 30, 2023

Messi, de 35 años y jugador del París Saint-Germain, dijo que el año pasado consiguió lo que siempre había soñado.

“La copa me llamaba, me decía ‘vení y agarrame que ahora sí me podés tocar’. La vi ahí que brillaba en ese estadio hermoso (Lusail) y no lo pensé”, cuando decidió besarla, relató.

El líder de la Albiceleste afirmó que ganó el Mundial después de mucho sufrimiento y finales perdidas. “Dios lo tenía guardado para mí”, dijo.

Argentina empató con Francia 3-3 en el tiempo reglamentario y el alargue, antes de vencer 4-2 en desempate a penales en la final del Mundial.

Al recordar la victoria en cuartos de final contra Países Bajos (2-2 y 4-3 a penales) cuando tuvo cruces tensos y alguna discusión al final con el entrenador neerlandés Louis Van Gaal y con el atacante Wout Weghorst, dijo que “se fue dando y no me gusta dejar esa imagen, pero son cosas que pasan también”.

“Ya está, no queda nada, conseguí todo en la selección, en el Barcelona, en lo individual”, reflexionó.

