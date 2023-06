“Me hubiese gustado que Messi terminara su carrera en el Barcelona”: Carles Puyol

Lionel Messi y Carles Puyol jugaron por diez años juntos en la filas del Barcelona. Foto: FC Barcelona

El ex jugador de Barcelona y leyenda del Club, Carles Puyol, visitó el proyecto ‘Sentimos deporte’, gestionado por la Fundación Barcelona y Save The Children Colombia en Buenaventura (Valle del Cauca). Después de su paso por el pacífico colombiano, Puyol brindó una rueda de prensa en Bogotá en la cual habló sobre la decisión de Lionel Messi de dejar el futbol europeo para migrar a la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

El español y el argentino jugaron en el Barcelona entre 2004 y 2014. Durante esos 10 años, Puyol vio formarse a Messi hasta llegar a convertirse en la leyenda del fútbol mundial que es hoy. Juntos sumaron 10 ligas españolas, ocho Supercopas de España, siete Copas del Rey, cuatro Ligas de Campeones, tres Mundiales de Clubes y tres Supercopas de Europa.

“Yo creo que hay que respetar su decisión de Leo. A todos los culés nos hubiese gustado que terminase su carrera en el Barcelona. Pero no se ha dado y entonces le deseo lo mejor que sea muy feliz en el Inter de Miami y ya. Ahora solo nos queda aceptar”, dijo Puyol sobre el reciente fichaje de Messi con el club de la MLS.

Este 2023, salieron dos leyendas de Barcelona, Jordi Alba y Sergio Busquets, lo que podría llevar a una reestructuración y nuevos aires en el equipo culé. Frente a esto el ex capitán manifestó: “Lo que hay que hacer es confiar con la gente que está decidiendo eso. Ellos sabrán qué es lo que necesita el equipo, porque al final, para poder opinar tienes que estar dentro. Yo no estoy dentro, entonces no te puedo decir nada, pero sí que confío en ellos que hagan un buen trabajo y buscará lo mejor para el club”.

También mandó sus mejores deseos para el Manchester City de Pep Guardiola que disputa la final de la Liga de Campeones ante el Inter de Milan. El City llega como gran favorito tras haberse llevado el título de la Premier League y la FA Cup y espera que al director técnico español pueda levantar la ‘Orejona’ de nuevo. La última vez que se llevó la copa como entrenador fue en 2011 con Barcelona.

“Me gustaría que ganase el City por la relación que tengo con Pep y su equipo, han estado haciendo un trabajo maravilloso. Pero es una final y en la final deciden los pequeños detalles y vamos a ver qué pasa. Espero que podamos disfrutar de un gran partido”.

