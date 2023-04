“Me parece que estaba comprado”: Luciano Pons, del Medellín, sobre el arbitraje

Luciano Pons de Independiente Medellín en acción contra Nacional en la Copa Libertadores. Foto: EFE - Gaston Britos

Un gol agónico de Fabián Noguera evitó que Medellín se llevara un punto en su visita a Club Nacional, por la segunda fecha de la Copa Libertadores. El club uruguayo ganó el partido por 2-1 y los antioqueños quedaron molestos no solo por el resultado sino con el desempeño del cuerpo arbitral.

Luciano Pons, delantero argentino de 33 años que juega para el poderoso, fue uno de los rostros más visibles en las protestas contra los jueces al final del encuentro. Me parece que estaba comprado (el arbitraje). Había mucha gente al lado del VAR y eran todos de Nacional, mientras que de nosotros nadie. ¿Cómo puede ser que pase eso?”, comentó el delantero del DIM en el programa uruguayo Sport & Show.

“Es mano clara (de Damiani), estoy al lado de Lucho (Luis Vásquez, el arquero) y la pelota, si no le pegaba en la mano, le queda para agarrarla. Vimos fotos y videos después del partido y es claramente mano y no entendemos cómo no se cobra”, explicó el delantero argentino al final del compromiso.

El gol con el que Nacional se llevó la victoria involucra una mano involuntaria del delantero Bruno Damiani. Se considera que, en teoría, todas las manos en ataque deben cobrarse independiente del contexto y la intencionalidad, por lo que es cuestionable la decisión del VAR, encabezado por Jorge Baliño y la del central argentino Darío Herrera, de validar el tanto.

Pons no estuvo solo en sus reclamos. “Solo me queda pedir disculpas al arbitraje colombiano, porque dije que estaban por debajo del arbitraje del resto de Sudamericana y hoy me di cuenta que no es así, estamos igual en todo el continente”, comentó David González, el técnico del poderoso, en rueda de prensa.

En la próxima fecha, Nacional deberá viajar a Porto Alegre (Brasil) para enfrentar a su perseguidor, Internacional de Porto Alegre, y el DIM buscará recuperarse recibiendo a Metropolitanos (Venezuela) en el Atanasio Girardot.

