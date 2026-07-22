Medellín vs Vasco da Gama, en vivo: siga el minuto a minuto del partido de Copa Sudamericana

Independiente Medellín inicia la era de Amaranto Perea con un exigente reto frente a Vasco da Gama por el repechaje de la Copa Sudamericana. Foto: EFE - STR

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Independiente Medellín vuelve al escenario internacional y lo hace con un desafío de alto calibre. Tras el receso por el Mundial de 2026, el Poderoso será el primer club colombiano en retomar la competencia al enfrentar a Vasco da Gama por el repechaje de la Copa Sudamericana, instancia a la que accedió luego de finalizar tercero en su grupo de la Copa Libertadores.

El compromiso también tendrá varios condimentos alrededor del resultado. Será el estreno oficial de Amaranto Perea como entrenador del Medellín, después de integrar el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo durante el Mundial de 2026. Además, el equipo antioqueño jugará sin el apoyo de su afición debido a la sanción impuesta por Conmebol tras los incidentes registrados frente a Flamengo en la fase de grupos de la Libertadores.

Del otro lado estará un Vasco da Gama que atraviesa un momento complicado en el Brasileirao, donde ocupa puestos de descenso y completa cuatro partidos sin conocer la victoria, por lo que buscará aprovechar el torneo continental para cambiar el rumbo de su temporada.

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Por su parte, Vasco da Gama, dirigido por Pedro Emanuel, alineará a Léo Jardim en la portería. La defensa estará integrada por Puma Rodríguez, el colombiano Carlos Cuesta, Robert Renan y Cuiabano. En la mitad del campo actuarán Barros, Tiago Mendes y Nuno Moreira, mientras que el frente de ataque estará conformado por Adson, el colombiano Carlos Andrés Gómez y Brenner.

Además, entre los suplentes del conjunto brasileño aparecen otros dos futbolistas colombianos: Marino Hinestroza y Johan Rojas.

Para este compromiso, Amaranto Perea apostará por Éder Chaux en el arco. La línea defensiva estará conformada por Esneyder Mena, Kevin Mantilla, Joaquín Varela y Jhan Mena. En la mitad de la cancha actuarán John Montaño, Didier Moreno, Halam Loboa y Juan José Córdoba, mientras que en ataque la responsabilidad será para Agustín Martegani y Yony González.

Hora: 5:00 p. m. (hora de Colombia).

Estadio: Atanasio Girardot, Medellín.

Dónde ver: Dsports.

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