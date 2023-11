Messi critica a jugador de Uruguay: “Tiene que aprender a respetar”

El capitán de la selección de Argentina se mostró molesto tras finalizar el encuentro ante Uruguay en La Bombonera. Foto: Twitter

El mediocampista uruguayo Manuel Ugarte hizo un gesto obsceno hacia Rodrigo De Paul durante el partido de clasificación para la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá de 2026. juego que en el que Argentina sufrió una sorprendente derrota en casa por 2-0.

Le recomendamos: ¡Frenó a Argentina! Uruguay se llevó el triunfo en el clásico del Río de la Plata

En la primera mitad del choque en Buenos Aires, Ugarte tuvo un intercambio de gestos con De Paul. Este provocó una reacción de enojo por parte del jugador del Atlético de Madrid, y no fue la única vez que los ánimos amenazaron con estallar, ya que Messi tuvo que ser retenido después de poner sus manos en la garganta de Mathias Olivera.

Manuel Ugarte called De Paul “Messi’s c**k sucker” pic.twitter.com/yIwv2YOEmi — Troll Football (@TrollFootball) November 17, 2023

¿Qué dijo Messi?

El capitán se enojó con un par de reacciones de los jugadores jóvenes de Uruguay, y en este sentido expresó que: “contra Uruguay siempre es así. Prefiero no decir lo que pienso. La gente joven tiene que aprender de los mayores a respetar. Este clásico siempre fue intenso, duro, pero siempre con mucho respeto. Tienen que aprender un poquito”, dijo el astro argentino a la prensa, nada más finalizar el encuentro.

Le puede interesar: Hazañas de Colombia y Uruguay, traspié de Argentina y Brasil no levanta cabeza

Ronald Araujo y Darwin Núñez marcaron para la Celeste haciendo que el equipo de Marcelo Bielsa sorprendía a los anfitriones en Buenos Aires. La derrota fue la primera de Argentina en casa desde que perdió 1-0 ante Paraguay en 2016, también durante la clasificación para el Mundial.

Los campeones del mundo siguen en lo más alto de la clasificación para el Mundial de Sudamérica, con 12 puntos en cinco partidos. Uruguay ascendió al segundo puesto tras su victoria con el equipo de Bielsa con 10 puntos, seguido por Colombia y Venezuela con nueve y ocho, respectivamente.

Más sobre Fútbol Mundial Robinho sería enviado nueve años a una cárcel en Brasil: ¿qué pasó? El Ministerio Público Federal de Brasil pidió que el exfutbolista cumpla en el país con una condena que le fue impuesta en Italia. Robinho sería enviado nueve años a una cárcel en Brasil: ¿qué pasó? Everton fue castigado con 10 puntos menos en la Premier por infracción financiera El club pasará de ser décimo cuarto, con 14 puntos, a ser penúltimo, con cuatro, a cinco de las posiciones fuera del descenso. Everton fue castigado con 10 puntos menos en la Premier por infracción financiera

El incidente con de Messi y Antonio Sanabria

El pasado 13 de octubre, Messi sufrió un acto desprecio por un oponente que supuestamente le escupió durante el partido de clasificación para el Mundial de Argentina contra Paraguay. Las repeticiones mostraron a Antonio Sanabria escupiendo en dirección a la estrella después de un intercambio de palabras durante el partido en Buenos Aires.

“Tony Sanabria”:



Porque como todos sabíamos no existió escupitajo de Antonio Sanabria hacía Lionel Messi, más bien fue amarillismo en su máxima expresión de los medios argentinos.



pic.twitter.com/uQg9swRDTd — ¿Por qué es tendencia? (@tendenciaporque) October 13, 2023

Messi no estaba mirando en dirección a Sanabria en ese momento y dijo que solo se enteró después del partido de lo que había sucedido, dando una respuesta al delantero de Paraguay y Torino.

“La verdad es que no lo vi. Me lo dijeron en el vestuario que uno de ellos me había escupido”, dijo Messi, al medio Marca. “La verdad es que ni siquiera sé quién es este tipo porque va a salir a hablar por todos lados. Se va a dar a conocer, así que es mejor dejarlo ahí”.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador