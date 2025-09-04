No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Messi dice adiós a las Eliminatorias y Sudamérica se inclina ante su legado

El astro rosarino empieza su adiós del fútbol. Este jueves jugará con la albiceleste su último partido de clasificatorias en Buenos Aires.

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
04 de septiembre de 2025 - 07:07 p. m.
Lionel Messi le presenta la Copa del Mundo al público del Monumental de Buenos Aires.
Foto: EFE - Juan Ignacio RONCORONI

Es el primer capítulo de la última novela: el adiós de Lionel Messi. Hace un par de semanas, cuando el astro argentino dijo que jugaría su último partido oficial en Buenos Aires, muchos entendieron que, ahora sí, el final del camino empieza a estrecharse. “El partido con Venezuela es muy especial para mí porque va a ser el último por Eliminatorias”, dijo el 10. La frase no solo fue una confesión íntima, sino también una sentencia colectiva: los argentinos saben que asistirán a una despedida que, aunque esperada, duele como si fuera prematura.

Qu...

