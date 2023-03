Messi en su homenaje: “ahora solo queda disfrutar de lo que resta de mi carrera”

Lionel Messi (i) junto al presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez durante La noche de las Estrellas de Conmebol, un homenaje a la selección de Argentina campeona del Mundial de Catar 2022. Foto: EFE - Fernando Franceschelli

“Ya era hora que una selección sudamericana volviera a ser campeona del mundo”, dijo el astro argentino Lionel Messi, el más honrado en la emotiva Noche de las Estrellas, que organizó la Conmebol para homenajear a la selección de Argentina por su título en el Mundial de Catar 2022.

Messi, que fue testigo del descubrimiento de una estatua suya que inmortalizará su nombre en el Museo del Fútbol de la Conmebol, junto a las de los fallecidos Pelé y Diego Maradona, fue aclamado en el evento. En este estuvieron presentes 25 jugadores, Lionel Scaloni, todo el cuerpo técnico y dirigentes argentinos en Asunción (Paraguay), donde está la sede del organismo rector del fútbol sudamericano.

“Pude conseguir todo en el fútbol. Agradezco a mis compañeros por este regalo hermoso que me dieron. Ahora me queda disfrutar de lo que me queda como futbolista sea lo que sea”, expresó el capitán de Argentina que disputó cinco Mundiales.

El actual jugador del PSG hizo parte de la albiceleste en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

La cantante argentina Soledad Pastorutti le dedicó la canción “Brindis”, el mismo tema que le cantó a Diego Maradona. “Fue muy emocionante. Es muy fuerte. Que ahora me la cante a mí fue un momento muy lindo”, comentó el ídolo argentino a quien el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, le obsequió una réplica de la Copa del Mundo y le entregó un bastón como líder y guía del fútbol mundial, en la última parte del homenaje.

En un video creado por inteligencia artificial difundido en el acto, se observa a Pelé y Maradona hablar de los dones de Messi. “Más allá de todo el cariño que estamos recibiendo, todavía no somos realmente conscientes de lo que significa ser campeones del mundo”, comentó.

“Yo estoy realizado. Es lo que me faltaba. Amo el fútbol”, agregó Messi. “Me queda disfrutar de lo que me queda de jugador. No sé hasta cuándo, pero voy a seguir disfrutando como lo hice en toda mi carrera”.

