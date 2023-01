Messi revela que se arrepiente del “¿Qué miras bobo?”: “No me gusta eso que hice”

Lionel Messi habló con el periodista argentino Andy Kusnetzoff sobre sus sensaciones tras ganar el Mundial de Catar 2022.

Tras el título logrado en Catar 2022, este lunes Lionel Messi dio su primera entrevista como campeón del mundo al programa “Perros de la Calle”, que se emite en el medio radial argentino Urbana Play. En conversación con el periodista Andy Kusnetzoff, el capitán de la Selección Argentina reveló que conseguir la Copa del Mundo fue más emocionante de lo que siempre imaginó.

“Desde ese día cambió todo. Para mí y para todos fue algo impresionante. Se dio lo que tanto soñábamos, lo que tanto deseaba durante toda mi carrera y bueno, llegó casi al final. Todo lo que me imaginaba iba a ser chico al lado de lo que realmente iba a pasar y así fue. Vivirlo con la gente, mis sensaciones, las de mis amigos, mi familia. De toda Argentina. Fue mucho más de lo que imaginaba, y eso que no imaginaba poco. Pero al final fue mucho más todavía (…) Siempre le hablo a Dios, le agradezco. Le dije que yo sabía que me iba a regalar un Mundial. Lo sentía”, declaró el astro argentino.

Messi aseguró que, a diferencia de los otros mundiales, durante Catar siempre se sintió muy tranquilo. Incluso reveló que, la noche previa a la final con Francia, no tuvo problemas para dormir. “Con Antonela seguimos haciendo lo que hicimos durante todo el Mundial: hablamos antes de irnos a dormir, pero sin tocar mucho el partido ni nada especial. Hicimos la misma rutina de cada día antes de los partidos. Repetíamos lo mismo, pero estaba muy tranquilo, dormí muy bien. Durante todo el Mundial estuve muy relajado, sentía que estábamos bien, que yo estaba bien, que estábamos haciendo todo para que se dé. Tenía una tranquilidad muy grande. Pude dormir bien”.

Otras noticias

¿Qué dijo Messi sobre las polémicas celebraciones en el Mundial?

El capitán argentino también se refirió a los históricos festejos que se vivieron en las calles argentinas y la multitudinaria caravana que no se pudo terminar por la cantidad de gente que salió a las calles en Buenos Aires. “Fue hermoso volver de esa manera. Fue un viaje largo. Llegamos a Ezeiza y estaba lleno de gente. Dormí una o dos horas, me levanté y ya había gente en el Obelisco tipo cinco o seis de la mañana. Me di cuenta de que iba a ser una locura y lo fue. Ves la felicidad de la gente, grandes y chicos, era inexplicable”, reconoció.

Sin embargo, una de las revelaciones más sorpresivas fue a cerca del partido ante Países Bajos en los cuartos de final del mundial. El “10″ de la Selección Argentina dijo que no se siente orgulloso de su celebración contra Louis Van Gaal, ni de la icónica frase que le lanzó a Wout Weghorst en el túnel de vestuarios.

“No lo pensé, salió en el momento. Sí que sabía todo lo que habían comentado antes del partido, lo que Van Gaal había comentado (…) No me gusta eso que hice, no me gusta el ‘andá pa’ allá' y todo eso. Pero bueno, son momentos de mucha tensión, de mucho nerviosismo y pasa todo muy rápido”, confesó Messi.

Messi se lamentó porque Maradona no lo pudo ver campeón del mundo

“Me hubiese gustado que Diego me entregue la copa. Pero si no por lo menos que vea todo esto, a Argentina campeón del mundo, con todo lo que él amaba a la Selección y deseaba que pasen estas cosas. Hubiese sido muy linda esa foto también. Desde arriba tanto él como mucha gente que me quiere y quiere mi bien hacía fuerza para todo. De arriba estaba empujando”.