Messi se enfada con Ibai luego de la ceremonia del Balón de Oro: esto sucedió

Argentine international Lionel Messi wins the Ballon d'Or 2023 during the Ballon d'Or 2023 ceremony at the Theatre du Chatelet in Paris, France, 30 October 2023. Foto: EFE - MOHAMMED BADRA

En sus manos está el octavo Balón de Oro, coronándose nuevamente como el mejor jugador de fútbol profesional en el año. Su desempeño en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 fue determinante para este triunfo, pero Lionel Messi no es solo conocido por su labor como deportista, sino que es todo una figura pública. Fotografías antiguas, memes y frases del argentino han sido blanco de referencia para la cultura popular latinoamericana y este lunes 30 de octubre en la gala de premiación le ha regalado a sus fanáticos un momento que quedará para la posteridad.

Le podría interesar: Dibu Martínez fue abucheado en plena ceremonia del Balón de Oro, ¿por qué?

Ibai Llanos, una de las figuras de internet más importantes para España, le realizó una entrevista virtual al octocampeón para su canal de Twitch en el que cuenta con más de quince millones de seguidores. En esta, el 10 del albiceleste no dudó ni por un segundo en expresar su molestia con el influencer mientras se registraba la entrevista en vivo: “estoy enojado con vos, no me gustó lo que hiciste el otro día. Eso de mandarte un mensaje y hacerlo público”.

El vídeo al que se refiere el futbolista es a uno que subió hace tres semanas, el creador de contenido a su canal de YouTube en el que se ponía en contacto con los nominados al premio, su objetivo era obtener al menos diez respuestas. Allí mostró que Messi le respondió un mensaje referente a la lesión que enfrentó Messi en el partido contra el Toronto.

el momento en el que me llama hijo de puta y luego nos ponemos a hablar como si fuera una entrevista seria qué ha sido pic.twitter.com/fvGKcNYKwH — Ibai (@IbaiLlanos) October 30, 2023

Más sobre Deportes Oficial: Arabia Saudita, la sede del Mundial 2034 Australia anunció este martes su renuncia a competir por la sede de 2034, dejando el camino despejado a los sauditas. Gianni Infantino, presidente de la Fifa, confirmó que la Copa del Mundo se llevará a cabo en Asia, como se venía estipulando. Leer más Oficial: Arabia Saudita, la sede del Mundial 2034 ¿A vacaciones antes de terminar la Liga? Santa Fe le respondió a Acolfutpro La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales acusó al presidente del club de tomar una determinación que “vulnera los principios de integridad de la competencia”. ¿Qué dijo el equipo? Leer más ¿A vacaciones antes de terminar la Liga? Santa Fe le respondió a Acolfutpro

En medio de su sorpresa, Llanos se excusa diciéndole que pixeleó los mensajes para que no se vieran, pero no fue suficiente para el jugador. “No te voy a contestar más porque lo haces todo público, no tenéis privacidad, te contesté bien, de buena onda y vos me mostraste delante de todos (...) Dijiste lo que había puesto, la próxima te clavo el visto”. A pesar de la pequeña discusión, los dos se llevan bien, pues se les ha visto juntos en repetidas ocasiones y unos segundos después, cuando el entrevistador intenta cambiar el tema de conversación, Messi le responde entre risas “cambió el tema, el hijo de puta”.

Sin embargo, decidió contestar la pregunta sobre el significado de ganar el premio por octava vez. “Fue una linda noche por lo que significaba ganar este premio. Soy consciente de que viene de la mano del Mundial, de lo que hicimos con la selección argentina, que fue un sueño para mí y todo el país”. No bastó la respuesta del jugador para olvidar el regaño y los internautas no tardaron en reaccionar sobre el suceso que tacharon de “vergonzoso”.

Leer más: “No caminarás solo”: el mensaje del Liverpool a Luis Díaz