“Mi hijo me pide para jugar con él y no puedo”: Luis Suárez

Ante decenas de miles de espectadores del Gremio se despidió este fin de semana el uruguayo Luis Suárez tras una temporada con el club de Porto Alegre. Registró un total de 24 goles en 54 partidos con el cuadro de Porto Alegre.

Pese a que su estancia en el estado de Río Grande del Sur fue relativamente corta —un año— su legado será recordado. “Ir a un equipo y que la gente rival te quiera no es fácil, y eso lo tengo que agradecer”, comentó en la plenaria de la Cámara Municipal de Porto Alegre, ciudad de la que ahora es ciudadano ilustre.

De acuerdo con el periodista italiano Fabrizio Romano, especialista del mercado de fichajes, Suárez tendría todo listo para convertirse en nuevo jugador del Inter Miami, donde juega su amigo y excompañero del Barcelona Lionel Messi. También se reencontraría con Sergio Busquets y Jordi Alba.

El contrato con el club de Florida sería de un año con opción de prologarlo por otra temporada. La situación que tendría en veremos ese escenario es la artrosis que el futbolista sufre en una de sus rodillas, pues tal como comentó en días recientes, el dolor que le causa dicha molestia es difícil de soportar.

“Tengo que pensar que en cinco años capaz no puedo jugar al Fútbol 5 con mis amigos. La verdad es que los primeros pasos de la mañana son muy dolorosos. El que me ve piensa que es imposible que juegue un partido. Mi hijo me pide para jugar con él y no puedo”, comentó Suárez en su último partido con Gremio.

El uruguayo, semifinalista del Mundial de 2010 y campeón de la Champions League en 2015, confesó que juega infiltrado desde hace meses. “Los días antes de cada partido me tomo tres pastillas y horas antes de jugar me inyectan. Si no, no puedo jugar. De ahí la renguera”.

Suárez pasó por varios de los mejores equipos del mundo en su carrera. Vistió los colores de Ajax (Países Bajos), Liverpool (Inglaterra), Barcelona (España) y Atlético Madrid (España). El último año compitió en el fútbol de Brasil y, a falta de una fecha, es el tercer máximo goleador de la liga.

Luis Suárez jugó su último partido en el estadio Arena do Gremio.



Marcó el gol para la victoria de su equipo ante Vasco da Gama (1-0).



Así se despidió de los hinchas el uruguayo 👇🇺🇾pic.twitter.com/a04qdUDOKC — Walter Estigarribia (@Estigarribiapy_) December 3, 2023

En su último partido con Gremio, ante Vasco da Gama, disputó los 90 minutos y marcó el gol de la victoria. Fue ovacionado por cientos de miles de asistentes, algunos de los cuales llevaban máscaras con su rostro. Con la institución celeste, blanca y negra ganó dos títulos regionales.

A lo largo de su trayectoria profesional ha padecido varias lesiones, sobre todo en su rodilla derecha, por la que ha tenido que pasar por el quirófano en más de una ocasión. En caso de que no le dé un cuidado adecuado a su lesión, su calidad de vida tras el retiro se puede ver afectada.

Pese a que ya se despidió del público del Gremio, su equipo aún tiene un partido pendiente. En la última jornada del Brasileirao, el equipo del uruguayo enfrentará a Fluminense, vigente campeón de la Copa Libertadores. De ganar podrían treparse al tercer lugar.

